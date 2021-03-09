فيروس b أسبابه وعلاجه.. وطرق فعالة للنجاة منه

يبحث كثيرون عن المعلومات الموثوقة حول فيروس b أسبابه وعلاجه، وتحدث عدوى التهاب الكبد B بسبب فيروس التهاب الكبد B (HBV)، وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الدم أو السائل المنوي أو سوائل الجسم الأخرى، لا ينتشر عن طريق العطس أو السعال.









الطرق الشائعة لانتشار فيروس التهاب الكبد B هي:

• الجنس: قد تصاب بالتهاب الكبد B إذا مارست الجنس غير المحمي مع شخص مصاب يمكن أن ينتقل الفيروس إليك في حالة دخول دم الشخص أو لعابه أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية إلى جسمك.





• مشاركة الحقن والإبر: ينتشر فيروس التهاب الكبد B بسهولة من خلال الإبر والمحاقن الملوثة بالدم المصاب. تعرضك مشاركة أدوات العقاقير الوريدية لخطر الإصابة بالتهاب الكبد بي.









• عدوى إبرة مصاب: يُعد التهاب الكبد B مصدر قلق للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأي شخص آخر يتلامس مع دم الإنسان.









• الانتقال من الأم للطفل: النساء الحوامل المصابات بفيروس التهاب الكبد B قد ينقلن العدوى إلى أطفالهن أثناء الولادة، ومع ذلك يمكن تطعيم المولود الجديد لتجنب الإصابة في جميع الحالات تقريبًا، لذا يجب أن تتحدث المرأة المصابة مع الطبيب عند الحمل أو الرغبة فى الحمل قريبا.









حامل التهاب الكبد الوبائي

الشخص حامل التهاب الكبد الوبائي هو الإنسان الذي يعيش بداخله الفيروس ولكن لا تظهر عليه أعراض التهاب الكبد الوبائي أو يكون خاملا ويحدث مع الأطفال الصغار، وهو أيضا يحتاج للمتابعة الطبية.









علاج فيروس الكبد "ب"

يمكن علاج فيروس الكبد ب بطرق متعددة، ولكن أهم شيء هو سرعة التوجه للطبيب عند الاشتباه فى الإصابة به والفحوصات اللازمة عند الإصابة به.









عادة يكون علاج فيروس الكبد "ب" لقاحًا من الجلوبيولين المناعي لالتهاب الكبد B يعزز هذا البروتين جهاز المناعة ويساعده على محاربة العدوى.









إذا مرضت، فقد يضعك طبيبك في الفراش لمساعدتك على التحسن بشكل أسرع يجب الإقلاع عن الأشياء التي يمكن أن تضر الكبد، مثل الكحول واسيتامينوفين، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.









استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية أو علاجات عشبية أو مكملات أخرى، حيث إن بعضها يمكن أن يضر الكبد.









إذا اختفت العدوى، سيخبرك الطبيب أنك حامل غير نشط، هذا يعني أنه لم يعد هناك فيروس في جسمك، لكن اختبارات الأجسام المضادة ستظهر أنك مصاب بالتهاب الكبد بي في الماضي.









إذا استمرت العدوى لمدة تزيد على 6 أشهر، سيخبرك طبيبك أنك مصاب بالتهاب الكبد بي المزمن النشط، وقد يصف بعض هذه الأدوية لعلاجه:

• إنتيكافير "باراكلود" هذا هو أحدث دواء لالتهاب الكبد ب، يمكنك تناوله على شكل سائل أو قرص.









• تينوفوفير "فيريد" يأتي هذا الدواء على شكل مسحوق أو قرص، إذا كنت تتناوله، فسيقوم طبيبك بفحصه كثيرًا للتأكد من أنه لا يؤذي كليتيك.









• لاميفودين (3tc ، Epivir A / F ، Epivir HBV Heptovir) يأتي على شكل سائل أو قرص تتناوله مرة واحدة في اليوم، معظم الناس ليس لديهم مشكلة في ذلك، ولكن إذا تناولته لفترة طويلة، فقد يتوقف الفيروس عن الاستجابة للدواء.









• Adefovir dipivoxil" Hepsera " هذا الدواء، الذي تتناوله كجهاز لوحي، يعمل جيدًا للأشخاص الذين لا يستجيبون لللاميفودين، الجرعات العالية يمكن أن تسبب مشاكل في الكلى.









• انترفيرون ألفا إنترون A، Roferon A، Sylatron هذا الدواء يقوي جهاز المناعة لديك، تأخذها على أنها لقطة لمدة 6 أشهر على الأقل، لا يعالج المرض، يعالج التهاب الكبد ويمكن أن يساعد أيضًا مضاد للفيروسات طويل المفعول، بيجينتيرفيرون ألفا Pegasys) ، Pegasys Proclick)، لكن هذا الدواء يمكن أن يجعلك تشعر بالضيق أو الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة شهيتك، كما أنه يقلل من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يجعل من الصعب محاربة العدوى.









• Telbivudine ( Tyzeka ) هو دواء مضاد للفيروسات. مقاومة هذا الدواء شائعة.









أعراض فيروس بي النشط

تتراوح أعراض فيروس بي النشط بين الخفيفة والشديدة، حيث تظهر عادة بعد حوالي شهر إلى أربعة أشهر من إصابتك، على الرغم من أنه يمكنك رؤيتها في وقت مبكر بعد أسبوعين من الإصابة.











قد تتضمن علامات التهاب الكبد B وأعراضه ما يلي:

• الشعور بوجع بطن

• لون البول الداكن

• ارتفاع الحرارة وحمى

• ألم المفاصل

• فقدان الشهية

• استفراغ وغثيان

• الضعف وتعب

• اصفرار بشر وبياض عيني (اليرقان)









المصادر:

Webmd

mayoclinic



