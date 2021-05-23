علاج قمل الشعر للأطفال.. وصفات منزلية

القمل من الأمراض التي تصيب العديد من الأطفال في سن صغير، وتحتار العديد من الأمهات حول طرق العلاج الآمنة لأطفالها، وتعتمد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية على مادة البيريثرين ، وهو مركب كيميائي يُستخرج من زهرة الأقحوان السامة للقمل.

علاج قمل الشعر

اغسل شعر طفلك بالشامبو بدون بلسم قبل استخدام أحد هذه العلاجات، وقد يساعد شطف الشعر بالخل الأبيض قبل غسله على إذابة الصمغ الذي يثبت القمل على خصلات الشعر، اتبعي التعليمات الموجودة على العبوة لمعرفة مدة ترك الدواء في الشعر ، واشطف شعر طفلك على المغسلة بالماء الدافئ.

علاج القمل عند الأطفال بالأعشاب

إذا كنت تفضل عدم استخدام دواء لعلاج الإصابة بقمل الرأس ، فيمكنك التفكير في علاج منزلي بديل، لا يوجد دليل إكلينيكي على فعالية مثل هذه العلاجات.

التمشيط الرطب

قد يؤدي تمشيط الشعر المبلل بمشط دقيق الأسنان إلى إزالة القمل وبعض الصئبان، ويجب أن يكون الشعر مبللًا ، ويجب إضافة شيء لتليينه مثل بلسم الشعر أو زيت الزيتون.

تمشيط الرأس بالكامل من فروة الرأس حتى نهاية الشعر مرتين على الأقل خلال الجلسة، كما يجب تكرار العملية كل ثلاثة إلى أربعة أيام لعدة أسابيع - أسبوعين على الأقل بعد عدم العثور على المزيد من القمل.

الزيوت الأساسية

أشارت دراسات سريرية صغيرة إلى أن بعض الزيوت النباتية الطبيعية قد تقتل القمل بالاختناق ، لكن فعاليتها غير مؤكدة. تشمل هذه المنتجات:

زيت شجرة الشاي

زيت اليانسون

مايونيز

زيت الزيتون

مارجرين أو زبدة

جل النفطي

ومع ذلك ، فإن فعالية هذه العلاجات غير واضحة.

علاج القمل بالخل الأبيض والفازلين نهائيًا

الخل هو في الواقع طريقة العلاج الأقل فاعلية للتخلص من القمل أو منع تفقيس بيض القمل.

لم يكن الخل هو العلاج المنزلي الوحيد الذي لم يكن جيدًا، ولكن لا يوجد علاج منزلي يمنع القمل من وضع البيض حتى مع التعرض لفترات طويلة ، كانت معظم العلاجات المنزلية غير قادرة على قتل بيض القمل، ولكن استخدام الفازلين فقط قتل كمية كبيرة من القمل.

زيت اليانسون

قد يغطي زيت اليانسون القمل، وجدت دراسة أجريت عام 2018 عن العلاجات الطبيعية للقمل عند الأطفال أن زيت اليانسون كان أحد أكثر العلاجات الطبيعية فعالية.

على الرغم من أن العلاجات الطبيعية الأخرى كانت فعالة في كثير من الأحيان ، إلا أن زيت اليانسون كان واحدًا من اثنين فقط قضيا على القمل بشكل دائم.

زيت الزيتون



يقدم زيت الزيتون فوائد مماثلة لزيت اليانسون ، حيث يحتمل أن يخنق القمل ويمنعه من العودة مثل زيت اليانسون ، تم تصنيفه من بين أكثر العلاجات فعالية في نفس دراسة 2018، يجب على الأشخاص الذين يريدون علاجًا منزليًا عالي الفعالية التفكير في استخدام زيت الزيتون وزيت اليانسون معًا.

زيت جوز الهند



زيت جوز الهند علاج شائع للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد والشعر، والباحثون وراء أ دراسة في البرازيل ، استكشفوا آثار العديد من علاجات قمل الرأس الطبيعية وقارنوا نتائجها مع تلك التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).

من بين العلاجات المختبرة ، وجد الفريق أن زيت جوز الهند النقي كان العلاج الوحيد الفعال خلال 4 ساعات من وضع الزيت ، بمعدل80٪مصدر موثوق من قمل الرأس مات.

قتل الشامبو العلاجي الأكثر فاعلية 97.9٪ و 90.2٪ من القمل في نفس الفترة.

زيت شجرة الشاي



زيت شجرة الشاي علاج منزلي شهير للعديد من الأمراض الجلدية بسبب خصائصه المضادة للميكروبات .

في دراسة أجريت عام 2010 ، قاس الباحثون آثار مزيج شجرة الشاي وزيت اللافندر على قمل الرأس لدى 42 شخصًا، بعد ثلاث علاجات على فترات أسبوعية ، لم يعد لدى 41 من المشاركين قمل الرأس. يمكن مقارنة معدل النجاح هذا بمعدلات العديد من العلاجات التي تصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

الفازلين

يمكن أن يكون الفازلين دهنيًا وفوضويًا ، وقد تتطلب إزالته غسلًا متكررًا، ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قمل مقاوم للعلاج أو لديهم حساسية من شامبو القمل ، فقد يكون خيارًا فعالًا.

المصدر medicalnewstoday