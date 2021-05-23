التعليم: زيادة مشرفي امتحانات الدبلومات لـ200 ألف.. وتنسيق مع الصحة لتطعيمهم

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن لجنة امتحانات الدبلومات سيكون بها 14 طالبا فقط للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى ضوابط التعقيم، وارتداء الكمامات، معقبا:" خفض عدد الطلاب فى اللجان تطلب زيادة عدد المدرسين المشرفين لـ 200 ألف مدرس".

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز” أن الوزارة لم تغفل اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية مع جميع الشهادات الأخرى، وذلك قبل انتقال الطالب إلى الجامعات وسوق العمل.

وتابع: أن هناك 750 ألف طالب سوف يدخلون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، وهناك 200 ألف معلم سوف يشرفون على عملية الامتحانات، معقبا:" هدفنا إجراء الامتحانات مع الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين".

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتطعيم المعلمين الذين سيشرفون على أداء امتحانات الدبلومات الفنية بلقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن التطعيم سيكون اختياريا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.