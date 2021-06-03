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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 48 ساعة..

تعرف على تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى ويهتم الجمهور بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

 

ادعولها .. إيمي سمير غانم تثير القلق حول حالة دلال عبد العزيز

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم، قلق متابعيها على تطبيق انستجرام، بعد منشورها عن والدها الراحل، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تمكث بالمستشفى في حالة حرجة، بعد تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين ..حلول طبية لتجاوز الازمة

تعاني الفنانة دلال عبد العزيز من أزمة في التنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين لديها، وهو ما جعل الأطباء يضعوها على جهاز تنفس اصطناعي.

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تابع   كلمات الفنانة إيمي سمير غانم عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ومطالبتها  للجمهور بالدعاء بالشفاء لـ دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

طوارئ في مستشفى دلال عبد العزيز .. تعليمات وتحذيرات والمريضة لا تعلم بوفاة زوجها

يبدو أن الوسط الفني الذي خاضته أسرة سمير غانم و دلال عبد العزيز وبناتهما، انعكس على حياتهم على أرض الواقع، ليجروا تمثيلاً مؤلماً لإخفاء خبر وفاة سمير غانم عن زوجته دلال عبد العزيز التي مازالت ترقد في سريرها بإحدى المستشفيات . 

الفنانة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز إيمي سمير غانم أزمة في التنفس تامر امين

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