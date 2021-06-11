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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية في ثلاث سنوات؟.. ندوة على "كلوب هاوس"

ندوة تنسيقية شباب
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب

تقيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ وذلك مساء اليوم الجمعة.


يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مجلس الشيوخ كلوب هاوس

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