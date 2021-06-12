اليمن.. تبادل أسرى وجثامين بين الحكومة والحوثيين في الضالع

أعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة، عن صفقة تبادل أسرى ورفات مع مليشيات الحوثي بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وأوضح جباري أن عملية تبادل الأسرى والرفات، تمت عبر وساطة محلية في منفذ مُقيلان ماوية غرب مديرية الأزارق الواقعة في الجهة الغربية من الضالع.



وقالت وسائل إعلام محلية إن الصفقة شملت ستة أسرى و22 جثة للحوثيين، مقابل ستة أسرى و24 جثة للقوات الحكومية.

وتخوض القوات الحكومية ووحدات من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي معارك ضد الحوثيين في مناطق واسعة من الجهة الشمالية والغربية من محافظة الضالع منذ عدة سنوات، في إطار النزاع الدموي الدائر في البلاد منذ أواخر عام 2014.