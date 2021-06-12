الفلفل.. نوع مهمل من الخضراوات يحارب السرطان ويرفع مناعتك

فوائد صحية غير متوقعة لتناول ثمرة من الفلفل يوميا لصحتك فهو غنى بفيتامين C و A و β-carotene ، وهو ما يحتاجه جهاز المناعة إليك أبرز فوائد إضافة الفلفل الأخضر إلى نظامك الغذائي اليومي يقدمها موقع برايت سايد

1: يساعد على تحسين التمثيل الغذائي:



ثمرة الفلفل تحتوى على وجود مركب نشط يسمى الكابسيسين يساعد على تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل الأيض . على عكس الفلفل الحار ، لا يزيد الفليفلة من معدل ضربات القلب وضغط الدم ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

2: غني بالفيتامينات والمعادن:



بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف ، فإن ثمرة الفلفل غنية أيضًا بالمغذيات الدقيقة المفيدة للغاية لوظائف الجسم. الفلفل الحلو غني بفيتامين C وبالتالي يساعد في العديد من الوظائف مثل وظيفة المناعة والتئام الجروح

3: فائدة للعين

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الفلفل الحلو على وجه الخصوص غني بفيتامين أ ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة البصر ، وخاصة الرؤية الليلية. إنها مصدر غني للكاروتينات التي تسمى اللوتين ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الضمور البقعي. ا

4: يمكن أن تساعد في منع السرطان:



الفلفل الأحمر غني بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات وله مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للسرطان. يزيد الالتهاب المزمن المفرط والإجهاد التأكسدي المزمن الضار من خطر الإصابة بالسرطان

5: صديق للقلب:



نظرًا لكونه غنيًا بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية ، فإن الفليفلة هي أفضل صديق للقلب من خلال المساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول والحماية من الجذور الحرة.

6: قد يحمي جهازك المناعي:



يمكن أن يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين C ، والذي يعتبر مادة كيميائية نباتية نشطة بيولوجيًا تدعم جهاز المناعة. يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة وإصلاح الأنسجة التالفة وتقليل خطر الإجهاد التأكسدي. أظهرت الأبحاث أيضًا أن أنواعًا مختلفة من الفلفل لها خصائص مضادة للبكتيريا: المستخلص فعال ضد بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري وليستريا مونوسيتوجينيس.