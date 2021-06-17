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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معجنات ب3 طرق مختلفة ..اختارى منها يناسبك

صدى البلد

هل أنت من عشاق تناول المعجنات يمكنك من وقت لآخر التجديد فى الطريقة التى تقدمينها لسرتك إليك 3 طرق مختلفة لعمل المعجنات 

معجنات بالزيتون للشيف شربيني


مقادير معجنات بالزيتون

   3 كوب دقيق
   1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
   رشة ملح
   زعتر جاف
   ماء
   فانيليا
   2 ملعقة كبيرة سمنه
   زيتون
   بيضة

طريقة تحضير معجنات بالزيتون

 تخلط جميع المكونات الجافة معا و يضاف البيض والفانيليا، السمنة والزيتون ويشكل العجين على شكل أسطواني

و يوضع في قالب انجلش كيك و يترك العجين ليختمر حوالي ساعة و يخبز في الفرن حتى تمام الطهي

من أشهر المعجنات الفرنسية.. طريقة عمل جاليت بالجبنة النابلسية

طريقة عمل معجنات الهوت دوج

معجنات بميكس الجبنة للشيف نجلاء الشرشابى 

مقادير معجنات بميكس الجبنة


2 كوب دقيق
1 كوب لبن دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيره زيت زيتون
جبنة رومي
جبنة موتزريلا
جبنة فيتا


طريقة تحضير معجنات بميكس الجبنة


 تخلط كل المكونات في العجانة ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة و تترك العجينة حتى تختمر
و تفرد العجينة ثم يضاف فيها جبنة فيتا بالطماطم أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول و توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا
 ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء  وتدخل الفرن حتى تمام النضج

 

 فطائر الجبنة بالبقدونس 

مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس

3 كوب دقيق 

1 ملعقة كبيرة خميرة 

1 كوب ماء دافئ 

1 ملعقة كبيرة سكر 

ربع كوب زبدة مذابة 

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

ملح 

جبنة بيضاء 

جبن موزاريلا 

بقدونس مفروم 

بيضة 

لبن 

حبة البركة 

سمسم 

طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس:

-تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر وتفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

تخلط مكونات الحشوة ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات.

-ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم
 

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طريقة عمل معجنات الهوت دوج

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