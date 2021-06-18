10 تصريحات جريئة من ريهام حجاج عن زواجها من محمد حلاوة و خلافها مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو

ريهام حجاج

ريهام حجاج تكشف لـ بوسي شلبي تفاصيل لأول مرة عن زواجها و الأعمال التي تشارك فيها، وعن حملها:



- تعلق لـ أول مرة على زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز



- تعلن تفاصيل قصة حبها لـ محمد حلاوة



- ترد على : " هل كانت السبب فى طلاق ياسمين عبد العزيز"



- عن زواجها من رجل أعمال : مارتكبتش جريمة



- الدنيا ماشية بالعكس.. أنا عملت حلال ربنا وتجوزت و السوشيال تهاجمني



- ارتباط زوجي بـ ياسمين عبد العزيز سبب الهجوم الشديد



- مفيش خلافات مع ياسمين عبد العزيز: "كلنا اتجوزنا دلوقتي"



- محمد حلاوة كل حياتي وأنا بحبه



- زوجي به كل شيء كنت أتمناه فى شريك حياتي.. وهو يحبني حب كبير



- تعلن عن حملها من زوجها محمد حلاوة



- تتحدث عن حبها لـ الأدوار الصعيدية



- تعليق ناري على تعاملها في اللوكيشن ولماذا ترفض العمل مع المقربين لها و لـ زوجها



حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة على برنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، وكشفت ريهام تفاصيل هامة عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، و متى بدأت العلاقة العاطفية، وهل الارتباط بحلاوة كان قبل انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز، أم بعد الانفصال.

وتحدثت ريهام حجاج عن حبها لـ زوجها، وكشفت لأول مرة عن حملها، وأنها فى انتظار طفلها الأول من محمد حلاوة.

فى هذا التقرير نستعرض أبرز التصريحات في اللقاء:



كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، وقالت: "زوجي قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

ولفتت ريهام حجاج خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع في حالها ولا يتدخل أحد في حياتها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

وعلقت في بداية الحلقة على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".





لقت الفنانة ريهام حجاج، على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "انا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش في السجن ولا ارتكبت جريمة".



ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها وأنها لا ترد على أحد، معلقة: "الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط".





قالت الفنانة ريهام حجاج، أن المشاهير يعانون من السوشيال ميديا، موضحة: "لو فنان طلق أو عمل أي حاجة بيتعرض عنه كل شيء"، معلقة: "فى حاجات خاصة يجب الحفاظ عليها".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار من تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "الطلاق لا يعنى أن هناك مشكلة في أحد الزوجين، ولكن من الممكن أن تكون العلاقة وصلت لـ نهاية أو النصيب انتهى".



ولفتت إلى أن طليقة زوجها محمد حلاوة خرجت فى برامج وتحدثت عن انفصالها عن زوجها قبل عام من الارتباط بي.



وأشارت إلى أنها تتحدث اليوم لـ أول مرة عن زواجها من محمد حلاوة، وتابعت: " كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات الآن".





قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها لا تستطيع الاستغناء عن زوجها محمد حلاوة، موضحة: "محمد كل حياتي وأنا بحبه".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار من تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "محمد فيه كل حاجة كنت اتمناها فى شريك حياتي.. وهو يحبني حب كبير".



ولفتت إلى أنها تريد أن تعيش في سلام وأن قصة حبها مع زوجها جاءت بعد أن وجدت ما تتمناه.





ردت الفنانة ريهام حجاج، على سؤال الإعلامية بوسي شلبي: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها " تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".



وأكدت ريهام حجاج أنها حامل من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، موضحة : “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".



ولفتت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها، وأسرتها، وتريد أن تعيش فى سلام.





قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها تحب تقديم الأدوار الصعيدية، فى الأعمال الفنية، موضحة أنها قدمت أعمالا كثيرة، وحصلت على مشاهدات كثيرة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "نجومية الفنان لا تقاس بـ التفاعل على السوشيال ميديا".

ولفتت إلى أن مسلسلها الأخير عرض على 12 قناة، وفى نفس التوقيت ليست متفاعلة على السوشيال ميديا.



وكشفت أن دورها فى رقم مجهول، مع المخرج أحمد نادر جلال، ودورها شربات لوز، مع الكبيرة يسرا، والمشاركة فى سجن النساء، كان سبب نقلتها لـ السينما.

وأوضحت أنها تتوقف كل ثلاث سنوات، لـ النظر لـ شئ جديد فى مشوارها الفني.





كشفت الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل تعاملها مع الفنانين، وقالت : " اتعامل معهم بكل حب، وهم زملاء عمل" موضحة أن كل فنان يعمل من أجل أن يتقدم ويصل لـ البطولة.



وأكدت ريهام حجاج، أن من يقول بأن ريهام تنفعل فى اللوكيشن، وتتحدى الجميع، وتقول كلمة :" بفلوسي" كلام غير صحيح.



وأوضحت أن اللوكيشن، يكون به أكثر من 200 شخص، فلا أحد يسمع كلمه غير مقبولة ويصمت، معلقًة : " لو حصل منى أن بقول فى اللوكيشن أن العمل بفلوسي فهذه فضيحة مصورة".



ولفتت خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها لا تعمل مع أى شخص يكون على معرفة بها أو بـ زوجها محمد حلاوة.



وأشارت إلى أن أى عمل يأتى من شخص معرفة، تقوم برفض الدور، وأكدت أن زوجها رجل أعمال وليس له علاقة بالفن، و الإنتاج.



وكشفت أنها قامت بأعمال كثيرة قبل زواجها من محمد حلاوة، وأن المخرجين الذين عملوا معها كانوا يدعموها.