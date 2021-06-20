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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مغذي ومفيد.. طريقة عمل أرز بالأفوكادو

فوائد الأرز بالافوكادو
فوائد الأرز بالافوكادو

يقدم الشيف عشان السيد طريقة عمل أزر بالأفوكادو، بمذاق لا يقاوم وشهي لعشاق الأفوكادو

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أهمها صحة القلب.. تعرف على فوائد الأفوكادو

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أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

مقادير أرز بالافوكادو

 

أفوكادو  مهروس
ثوم مفروم
ملح 
فلفل
أرز بسمتي
عصير ليمون 
كمون 
كزبرة خضراء
مفرومة



طريقة تحضير أرز بالافوكادو

 

* يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم

* يضاف الافوكادو، الكمون، الملح والفلفل، وعصير الليمون

* يضاف الارز ثم يضاف الماء حتى يغطي الوجه

* يترك على نار متوسطة حتى تتشرب جميع السوائل

* يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي
 

فوائد الأفوكادو 
 

فوائد الأفوكادو كثيرة جدا فهى تساعد فى تحسين صحة معظم أجزاء الجسم ويلعب دور مهم فى الوقاية من أخطر الأمراض وفى مقدمتها السرطان .

نعرض لكم أهم فوائد الأفوكادو medicalnewstoday يضًا في تعزيز جهاز المناعة.
 

يحتوي الأفوكادو على بيتا سيتوستيرول حيث لوحظ أن الاستهلاك المنتظم لبيتا سيتوستيرول وغيره من الستيرولات النباتية يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية .

حفظ النظر

من فوائد الأفوكادو الحفاظ على صحة العين وقوة النظر وهذا بفضل احتواءه على لوتين وزياكسانثين ، وهما من المواد الكيميائية النباتية التي تتركز بشكل خاص في أنسجة العين حيث توفر الحماية المضادة للأكسدة للمساعدة في تقليل الضرر ، بما في ذلك من الأشعة فوق البنفسجية، و إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر .

 

الوقاية من هشاشة العظام وعلاجها 

فيتامين ك ضروري لصحة العظام حيث أن اتباع نظام غذائي مع كافية من فيتامين K يمكن أن تدعم صحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم وخفض إفراز البول من الكالسيوم.

وترتبط المواد التي تسمى السابونين الموجودة في الأفوكادو وفول الصويا وبعض الأطعمة النباتية الأخرى تخفيف الأعراضمصدر موثوق في هشاشة العظام في الركبة ، مع إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الآثار طويلة المدى للمستخلصات المعزولة.

الحماية من السرطان

من اهم فوائد الأفوكادو هى قدرته على حماية الجسم من السرطان وهذا بفضل احتواءه على حمض الفوليك يعمل على حماية القولون والمعدة والبنكرياس وعنق الرحم  من السرطان، على الرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذا الانخفاض الواضح في المخاطر غير معروفة حاليًا ، يعتقد الباحثون أن حمض الفوليك يحمي من الطفرات غير المرغوب فيها في الحمض النووي والحمض النووي الريبي أثناء انقسام الخلايا.

كما أن به بعض المواد الكيميائية النباتية التى  تقلل من تلف الكروموسومات الناجم عن عقار سيكلوفوسفاميد ، وهو دواء للعلاج الكيميائي .

مهم لصحة الأجنة

حمض الفوليك مهم للغاية لحمل صحي حيث يقلل تناول كمية كافية من مخاطر الإجهاض وعيوب الأنبوب العصبي.

وجدت الأبحاث الحديثة من جامعة ماكجيل ارتفاعًا بنسبة 30 في المائة في مجموعة متنوعة من العيوب الخلقية في صغار الفئران التي تم تصورها باستخدام الحيوانات المنوية من الفئران المصابة بنقص حمض الفوليك مقارنة بالفئران التي حملت باستخدام الحيوانات المنوية من الفئران مع مستويات حمض الفوليك الكافية.

تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب

قد تساعد الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب لأن حمض الفوليك يساعد في منع تراكم الهوموسيستين ، وهي مادة يمكن أن تضعف الدورة الدموية وتوصيل العناصر الغذائية إلى الدماغ.

الحمض الاميني الزائد يمكن أيضا أن تتداخل مع إنتاج من السيروتونين ، الدوبامين، والنورادرينالين، التي تنظم المزاج والنوم، والشهية.

تحسين الهضم
يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية في منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .

 

إزالة السموم الطبيعية

تعزز الألياف الكافية حركات الأمعاء المنتظمة ، والتي تعتبر ضرورية للإفراز اليومي للسموم من خلال الصفراء والبراز.

أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب أيضًا دورًا في تنظيم جهاز المناعة والالتهابات .

مضادات للميكروبات

تحتوي الأفوكادو على مواد بها نشاط مضادات الميكروبات وخاصة ضد الإشريكية القولونية ، وهي سبب رئيسي للتسمم الغذائي .

الحماية من الأمراض المزمنة

وفقا لـ برنامج قسم الطب الباطني وعلوم التغذية بجامعة كنتاكي، وترتبط مآخذ الألياف عالية مع مخاطر أقل بكثير لتطوير مرض القلب التاجي ، والسكتة الدماغية ، ارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري، والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

وقد تبين أيضا زيادة تناول الألياف على خفض ضغط الدم و الكولسترول المستويات، وتحسين الأنسولين حساسية، وتعزيز فقدان الوزن بالنسبة للأفراد يعانون من السمنة المفرطة.

صحة القلب ارتفاع ضغط الدم صحة أمراض المعزول جهاز المناعة الحفاظ على صحة العين

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