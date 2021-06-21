عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة تُدرّس.. علي سعيد الكعبي يشيد بـ أليو ديانج بعد تخطي سعره 10 ملايين يورو

صدى البلد

علق الاعلامي الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي على العروض المقدمة للمالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى  التي تتخطي قيمته 10 ملايين دولار.
 

وكتب علي سعيد الكعبي عبر تويتر قائلا: "المالي اليو ديانغ مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين ، أشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الاندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو ، بعين خبيرة بامكانك أن تجمع بين المال والبطولات ، هذه صفقة تُدرّس".
 

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة أمس.

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.
 

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، بناء على طلب الأهلى الذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام

الأهلى الاهلى المصري دوري ابطال افريقيا محمود الخطيب مولودية الجزائر مجلس إدارة النادي الأهلي فريق الاهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

كيا تكشف النقاب عن أحدث نسخة كهربائية بإطلالة الـ "كوبيه".. صور

استمرار حظر هواوي بأمر من محكمة فيدرالية أمريكية

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق ؟.. 7 حقائق لمن استيقظ الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر21-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ