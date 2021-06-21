أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سعر شراء النادي الاهلي للمالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي .

وقال أمير توفيق، إن الأهلي اشترى أليو ديانج بمليون و100 ألف دولار ، وجاء ذلك تصريحات للمعلومة الاعلامي الإماراتي على سعيد الكعبي .

وكان علي سعيد الكعبي، كتب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏المالي اليو ديانغ مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين ، أشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الاندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو ، بعين خبيرة بامكانك أن تجمع بين المال والبطولات ، هذه صفقة تُدرّس "، _ ليرد عليه أمير توفيق قائلا : " ‏‎مليون و ١٠٠ الف دولار يا استاذ على ".

