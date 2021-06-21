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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

صدى البلد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سعر شراء النادي الاهلي للمالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي .

وقال أمير توفيق، إن الأهلي اشترى أليو ديانج بمليون و100 ألف دولار ، وجاء ذلك تصريحات للمعلومة الاعلامي الإماراتي على سعيد الكعبي .

وكان علي سعيد الكعبي، كتب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏المالي اليو ديانغ مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين ، أشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الاندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو ، بعين خبيرة بامكانك أن تجمع بين المال والبطولات ، هذه صفقة تُدرّس "، _  ليرد عليه أمير توفيق قائلا :  " ‏‎مليون و ١٠٠ الف دولار يا استاذ على ".
 

 

الأهلى الاهلى المصري مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اليو ديانج النادي الأهلي

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