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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة
اضرار شرب القهوة على الريق

يشرب معظم الناس القهوة أول شيء في الصباح ، ولكن هناك مخاطر صحية مرتبطة بذلك، شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يضر بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحرقة المعدة، كما يمكن أن يزيد من القلق ويعيق قدرتك على التركيز.

يمكن أن تؤثر القهوة بشكل خطير على الجهاز الهضمي، ويمكن أن تؤثر على إنتاج المعدة للحمض ، وإذا لم تكن قد أكلت شيئًا بالفعل ، فقد يتسبب الحمض في تلف بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحموضة المعدة. 

 

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ولكن هذا ليس الخطر الوحيد، إن شرب القهوة على معدة فارغة "يمكن أن يسبب لك التوتر ، والهزات ، وتأثيرات انسحاب أخرى ، بما في ذلك تغيرات المزاج" ، يمكن أن يزيد أيضًا من أعراض القلق ، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.

فقد أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة في الواقع يقلل من مستويات الكورتيزول لديك في كثير من الأحيان ، وسيؤدي هذا الاستيقاظ في الصباح الباكر إلى نتائج عكسية ، مما يجعلك تشعر بالنعاس. 

 

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