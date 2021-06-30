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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات متميزة.. لينوفو تكشف عن جهاز تابلت Lenovo Tab M8 الجيل الثالث

لينوفو تكشف عن جهاز
لينوفو تكشف عن جهاز تابلت Lenovo Tab M8

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن عدد منتجاتها المتميزة جاء على رأسها مجموعة من أجهزة التابلت منها مجموعة تابلت Yoga Tab بالإضافة إلى جهاز تابلت Lenovo Tab M8  من الجيل الثالث والذي يعتبر الأبرز في كل المنتجات التي أعلنت عنها. 

 

وضمن المعرض العالمى للهواتف الذكية والاجهزة الإلكترونية المقام بمدينة برشلونة الإسبانية MWC 2021، كشفت شركة لينوفو عن المواصفات المميزة لجهاز تابلت Lenovo Tab M8  كما أعلنت عن بعض التحديثات والترقيات لمنتجات أخرى.

 

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مواصفات جهازتابلت Lenovo Tab M8 الجيل الثالث 

 

وقامت شركة لينوفو بإضافة العديد من التحديثات لجهازتابلت Lenovo Tab M8  من خلال تزويد هيكل الجهاز بدبابيس بوجو حيث تعتبر إحدى آليات الموصلات الكهربائية المستخدمة في العديد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة، كما يتم استخدامها لتحسين متانتها مقارنة بالموصلات الكهربائية الأخرى، حيث يتيح إستخدام ملحقات الشاحن اللاسلكي الذكي مما يحافظ على تشغيل الجهاز عبر منفذ USB .

 

وسيعمل جهازتابلت Lenovo Tab M8 بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio P22T، كما سيأتي بشاشة قياس 8 بوصة، من نوع TDDI LCD،  بدقة 1280 x 800، بمعدل 350 شمعة للسطوع. 

 

وسيحتوي جهازتابلت Lenovo Tab M8 على ميكروفون مزدوج يعمل بتقنية الصوت المحيط Dolby Atmos  من أجل صوت واقعي، مع مكبر صوت أمامي من نوع Dolby Atmos، وسيأتي بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أماميه بدقة 2 ميجابكسل.

 

ومن المتوقع أن يأتي جهازتابلت Lenovo Tab M8 مع نموذج إضافي مخصص لتحسين مساعد جوجل للوضع المحيط ،من خلال محطة الشحن الذكية والمتوفرة في منتجات محددة، وتعد هذه الأجهزة ذات أسعار تنافسية مثالية للتحكم في منزلك الذكي من على بعد ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه  خلال الفترة القادمة بسعر تنافسي.

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