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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

صدى البلد

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المواطنين سيحصلون على المعاش غدًا، وبالزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 13%.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"،  تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المعاشات تصرف بداية الشهر، وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.


ولفت إلى أن المعاشات كانت تكلف الدولة 18 مليار جنيه و ستصل لـ 20.5 مليار شهريًا بعد الزيادة، وأن إجمالى ما يتم صرفه للمعاشات 282 مليار جنيه. 


وأشار إلى أن الفتيات اللاتي تحصلن على معاش وفي أثناء الزواج؛ تحصل على 12 شهرا، ففى حالة حصولها على 1000 جنيه شهريًا كمعاش؛ ستحصل على 12 ألف جنيه.

 

 

 

282 مليار جنيه شاملة زيادة 13%

 


 كما أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الإجتماعي أنه بداية من غدا الخميس الموافق الأول من يوليو يتم البدء في صرف المعاشات والإستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 282 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه

و تابع رئيس الهيئة أنه ولاول مرة يضع القانون نصاً لضمان زيادة سنوية عادلة لاصحاب المعاشات حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت من الـ5% في هذا العام و لكن جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم و هذا يعطي مؤشر واضح علي مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لاصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و تعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لاصحاب المعاشات والمستحقين . 
و في ذات السياق اشار عوض ان الزيادات السنوية بحديها الادني و البالغ 117 جنيه و الاقصي  البالغ 1053 جنيه تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو و البالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن . 
تجدر الإشارة الي ان قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة  في عام 2013/2014 اجمالى مبلغ  86.5  حتي بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي  كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش  تطور ملموسا  منذعام 2014 ففي عام 2014 و2015  كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل الي  900 جنيه منذو عام 2019.

 

 

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