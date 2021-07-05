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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل إطلاق قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 7 محافظات | فيديو

إطلاق قوافل الصحة
إطلاق قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 7 محافظات

قال حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق قوافل الصحة الإنجابية في عدة محافظات منها الفيوم، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الدقهلية، ودمياط، موضحًا أن بعض المحافظات تعمل بها إدارتين وبعضها الأخر يعمل بها إدارة واحدة، ويتم العمل في 30 قرية.


وأضاف حسام عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية،   ومن تقديم الإعلاميان هدير أبو زيد و محمد الشاذلي أنه بيتم الدفع بـ4 عيادات متنقلة ووحدة ثابتة يوميا كما أن الوزارة لديها 525 عيادة لصحة المرأة والأطفال لتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل والسونار. 

 

وتابع حسام عباس  رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان: "عاوزين نوصل لكل سيدة في مصر إنها تستخدم وسيلة تنظيم الأسرة في فترة السن الإنجابي"،


وأشار حسام عباس إلى أن القافلة تقدم خدماتها للقرية الواحدة على مدار اليوم ثم تنتقل إلى قرية أخرى، إذ تستهدف تقديم خدماتها لـ30 قرية في 7 محافظات.


وأكد حسام عباس  انه بيتم اختيار  القرى طبقا لمؤشرات تنظيم الأسرة حيث تكون ذات مواليد عالية، ونتعاون مع المجتمع المدني ونحاول توسيع مشاركة القطاع الخاص في القوافل، ووزارة الصحة تقدم 60% من الخدمة الصحية".

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بالمجان .. الكشف على 1096 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق،  إذ تم تنفيذ قافلة بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط خلال يومى الجمعة والسبت ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وتم لكشف على ١٠٩٦ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٩٦ مواطنا، وتحويل ١٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات .

وأضاف أنه تم  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات أخرى، فضلاً عن إجراء ١٧٥ تحليلا معمليا، والكشف بالأشعة لعدد ١٧ حالة و السونار ل١٢ حالة.

وأوضح أن ذلك  يأتى تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حسام عباس قوافل الصحة محافظات قطاع السكان

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