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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعترف بارتكاب فظائع ممنهجة

الاتحاد الأوروبي يحدد المجرم الحقيقي وراء "مجاعة" تيجراي

مفوض الاتحاد الأوروبي
مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش

حذرت المفوضية الأوروبية من أن "حصار" إثيوبيا لمنطقة تيجراي المضطربة يتسبب في "مجاعة كبيرة"، مشددة من عواقب ذلك، وفق ما ذكر موقع إي يو أوبزيرفير.

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش في البرلمان الأوروبي  وقال: "هذا ليس وقفًا لإطلاق النار ، إنه حصار ويتم استخدام التجويع كسلاح في الحرب".

مجاعة حقيقية

وأضاف "المجاعة أصبحت الآن حقيقة واقعة في تيجراي لما يقدر بنحو 900 ألف شخص ومليون شخص آخر على بعد خطوة واحدة ... هذه المجاعة من صنع الإنسان بالكامل وهي وصمة عار لأولئك المسؤولين عنها(الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد)".

وقال إن "الحصار" أدى إلى إغلاق إثيوبيا لحدود تيجراي ، وحظر الرحلات الجوية ، وتدمير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية ، وقطع الاتصالات ، ومنع دخول عمال الإغاثة الدوليين".

وتابع بأن "الفظائع" ، مثل الاغتصاب المنهجي والقتل خارج نطاق القانون ، شوهدت أيضًا في الصراع ، فيما "قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

أعلنت إثيوبيا مؤخرًا وقف إطلاق النار بعد أن استولت قوات المتمردين في تيجراي على العاصمة الإقليمية ميكيلي ومدن أخرى.

 

تقهقر إثيوبي

كما قال وزير خارجية سلوفينيا ، أني لوجار ، لأعضاء البرلمان الأوروبي  إن القتال الآن "قد انخفضت حدته ، ربما كإشارة إلى انسحاب قوات الدفاع الإثيوبية (EDF) من معظم أجزاء الإقليم" و "لم يبدوا مقاومة تذكر".

وقال إن القوات الإريترية المتحالفة تراجعت أيضا إلى المناطق الحدودية في شمال تيجراي ، بينما تراجعت ميليشيا الأمهرة المتحالفة مع الحكومة إلى المناطق الغربية.

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لكن بعد ثمانية أشهر من الحرب ، أصبح  91 في المائة من السكان "بحاجة إلى مساعدة عاجلة" ، حسب تقديره ، متحدثًا باسم رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي.

وقال "نحن بحاجة ماسة إلى وقف كامل لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف".

عقوبة أوروبية

علق الاتحاد الأوروبي مساعدات الميزانية المباشرة لإثيوبيا وهدد بإدراج المسؤولين الذين عرقلوا عمال الإغاثة على القائمة السوداء.

وقال لينارتشيتش إن الحكومة كانت تنفق أيضًا حوالي 118 مليون يورو على اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى جنوب السودان المجاور.

وأرسلت مرتين مبعوثًا خاصًا ، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ، لمحاولة التوسط في محادثات السلام ووصول المساعدات الإنسانية، لكن زياراته لم ينتج عنها شئ.

تطهير عرقي

وصرح هافيستو للصحافة في 18 يونيو: "عندما التقيت بالقيادة الإثيوبية في فبراير ، استخدموا بالفعل هذا النوع من اللغة ، بأنهم سوف يدمرون التيجراي ، وسوف يقضون على التيجراي لمدة 100 عام وما إلى ذلك".

وقال "أعتقد أن هذا واضح جدا ، يجب أن نتصرف ، لأنه يبدو لنا وكأنه تطهير عرقي. إنه عمل خطير للغاية".

ردت وزارة الخارجية الإثيوبية في ذلك الوقت على تصريحات هافيستو بأنها "هلوسة من نوع ما أو زلة في ذكرى من نوع ما".

 

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