عضو الوفد التفاوضي: السيسي على علم كامل بكل التفاصيل الخاصة بـ سد النهضة

سد النهضة

قال الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد التفاوضي المصري فى سد النهضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على علم كامل بكل التفاصيل الخاصة بـ سد النهضة، وهو متابع بشكل دقيق لكل مراحل التفاوض لحل أزمة السد الإثيوبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أجهزة الدولة قدمت الدعم الكامل فى أزمة السد الإثيوبي.



ولفت إلى أنه إذا مجلس الأمن وافق على مشروع القرار المقدم من تونس سيكون هناك أمل للوصول لحل فى أزمة سد النهضة.



وتابع : إثيوبيا قامت بالفعل بإرسال خطاب لوزارة الري بشأن البدء فى الملء الثاني للسد، وكذلك قامت بإرسال خطاب لـ السودان، أن 13 مليار متر مياه، الكمية التى تتحدث عنها إثيوبيا فى التخزين، و الملء الثاني.



ولفت أن ما تقوم به إثيوبيا يؤكد أنها تسعى للملء بكميات كبيرة للغاية، وهذا الأمر سيتسبب فى مشكلات كثيرة، معلقًا: إثيوبيا لن تنجح فى تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه.



وأشار إلى أن، ما تقوم به إثيوبيا سيكون له تأثير على مياه السد العالي، وأكد أن المصريين لن يشعروا بعجز مياه هذا العام، ولكن التأثير سيكون تراكميا فى السنوات المقبلة.



وأوضح أن التأثير على السودان سيكون لحظيا، ولذلك هناك تحركات من السودان.

وكشف أن هدف إثيوبيا من إخطار مصر والسودان بشأن الملء الثاني، هو أنها أبلغتها، معلقًا : إخطار إثيوبيا لمصر والسودان بالملء الثاني ليس معناه أن تصرفها ليس أحاديًا"، أن ما تقوم به إثيوبيا قرار احادي، ولكن الإتفاق المسبق بنسب الملء هذا هو من نقول عليه أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان.



ولفت إلى أن إثيوبيا تتحدث عن توليد كهرباء، ولكن إثيوبيا لن تستطيع التوليد الكامل للكهرباء العام المقبل.



وكشف أن تسارع عملية الملء للسد الإثيوبي، من قبل الجانب الإثيوبي خطر عليه لأنها لا تجري اختبارات السلامة للتربة.

عرض الإعلامى أحمد موسى، صورة توضح تأثير الملء الثانى لـ سد النهضة على مصر، وتساءل الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد التفاوضي المصري فى سد إثيوبيا، " انت جبت الصورة دي من فين" ليرد الإعلامي أحمد موسى :" هل هى صحيحة أم غير صحيحة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الصورة صحيحة.



ولفت إلى أن "الصورة" الرسم البيانى يوضح مدى تعاون مصر لإنجاز مفاوضات السد الإثيوبي.



وأشار إلى أن، مصر وضعت حلولا لأى أزمة تحدث خلال فترات الجفاف لعدم الإضرار بمصالح الجميع.