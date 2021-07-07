أحمد موسى يعرض اللقطات الأولى لـ انفجار جبل على في دبي

أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مطاطع فيديو لـ اللقطات الأولى لـ انفجار حاوية على إحدى السفن بجبل على في دبي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعلومات الأولية تؤكد أنه لا توجد وفيات، والحريق أصبح تحت السيطرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، فى بداية الحريق إن هناك خبر عاجل يفيد بانفجار حاوية على متن إحدى السفن بميناء جبل على، فى دبي، أن الأسباب الخاصة بالتفجير لا يعلمها أحد حتى الآن.

وعرض أحمد موسى، اللقطات الأولى من الانفجار. ولم يكشف أحمد موسى، اى تفاصيل عن الخبر.



حريق بسفينة راسية

ذكرت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، ان الانفجار الذي وقع في إمارة دبي، ناجم عن حريق في سفينة راسية قبالة جبل علي بدبي.

وقالت العربية السعودية إن حريق اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي، هي سبب الانفجار.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة الانفجار الذي وقع في السفينة.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن انفجارا قد وقع في إمارة دبي دون تحديد تفاصيل حول الواقعة.

فيما أعلن فريق الدفاع المدني في دبي التعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.