نشرة المرأة ..علامات تشير إلى ارتفاع سكر الدم ..وكل ما لا تعرفه عن حمية البحر المتوسط

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم عندما يكون هناك تراكم للجلوكوز الزائد في مجرى الدم، غالبًا ما يكون هذا مصدر قلق لشخص مصاب بمرض السكري أكثر مما هو مصدر قلق لشخص لا يعاني منه.

وأجسامنا عادة ما تكون رائعة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في توازن مثالي ، وقد تعتقد أنه سيكون من الواضح إذا كان لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم ، ولكن في الواقع من الممكن تمامًا أن تظهر علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل واضح.

حميس اللحم على الصاج بالمقادير والخطوات

حميس اللحم على الصاج من الأكلات الخليجية الشهيرة على مائدة عيد الأضحى التى تسعى الكثير من ربات البيوت، حيث يعتبر حميس اللحم من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين.

فوائد غير متوقعة لتناول حفنة من الفول السوداني لصحتك

يساعد الفول السوداني في إنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية ، إلا أن المحتوى الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على إنقاص الوزن.

كل ما لا تعرفينه عن حمية البحر المتوسط

يشتمل النظام الغذائي لـ البحر المتوسط على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر المتوسط ​​، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وتختلف حمية البحر المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات، لكنها بشكل عام غنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، عادة ما يتضمن دايت البحر المتوسط تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.