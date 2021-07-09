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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021

محظورات في امتحانات
محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021 يجب على طلاب الثانوية العامة 2021 تجنبها، منعا للوقوع في أي خطأ يؤدي إلى حدوث أي ضرر للطالب أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021


لكي لا تعرض نفسك للمسائلة احذر هذه الأشياء في امتحانات الثانوية العامة

 

  • تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة
  • اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية.
  • دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بـ الموبايل 
  • اخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم فى الغش.
  • اصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان.
  • دخول لجنة الامتحان بدون ارتداء الكمامة الطبية
  • الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع.
  • محاولة الغش أو الشغب أو نشر الاسئلة والاجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة 
  • التأخر عن موعد بدء الامتحان
  • لا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) “طلاب المنازل، والطلاب الباقيين للإعادة”، الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت
  • تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال 
  • عدم تظليل دائرة الاجابة بشكل كامل وواضح بالقلم الجاف
  • الامتناع عن تسليم كراسة الاسئلة مع البابل شيت مع انتهاء الامتحان
  • تعمد تمزيق او اتلاف البابل شيت أثناء سير الامتحان
  • الاعتداء بأي شكل على المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان
  • كتابة كود الامتحان بشكل غير صحيح
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تسليم إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في لجان الثانوية العامة غدا



هل الموبايل محظور خلال امتحانات الثانوية العامة ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن حيازة الموبايل “التليفون المحمول”، حتى وإن كان مغلقًا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.


عقوبة اصطحاب موبايل في امتحانات الثانوية العامة

لم يتهاون قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق فى التصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات وحيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الإمتحانات.ونصت المادة الثانية من قانون مكافحةأعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.


وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

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