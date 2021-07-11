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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخفيضات على أسعار كيا سبورتاج موديل 2021

تخفيضات على اسعار
تخفيضات على اسعار كيا سبورتاج موديل 2021

كشف بعض موزعي السيارات عن تخفيضات غير رسمية للنسخة كيا سبورتاج 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام طراز الـ SUV، وجاءت تلك التخفيضات على جميع الفئات المطروحة من سبورتاج، وقدرت قيمتها بنسبة تتراوح بين 5 آلاف إلى 9 آلاف جنيه مصري.

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مواصفات كيا سبورتاج موديل 2021 

 

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصان، و 168 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 نقلات، مما يجعلها تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وسائل الحماية والامان داخل كيا سبورتاج موديل 2021

 

تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 على حزمة من وسائل الأمن و الحماية باختلاف الفئات المقدمة و تشمل، فرامل ABS و EBD، و منظومة وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS و مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى كماليات اخرى ومنها مثبت سرعة، وكاميرا خلفية مدعومة بمستشعرات ركن لمساعدة قائد السيارة على الاصطفاف بشكل مثالي، إلى جانب برنامج تجاوز المنحدرات DBS، و نظام HAC الخاص بتخطي المرتفعات، و خاصية دعم الفرامل BAS، و برنامج التوازن الالكتروني ESC، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

تصميم السيارة كيا سبورتاج موديل 2021

ظهرت السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع فتحة سقف بانوراما للفئات الاعلى تجهيزًا، و مصابيح خلفية متصلة مع سبويلر أنيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت طولها نحو 4480 مم، و عرض يقدر بـ 1855 مم، وارتفاع يبلغ 1635 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفي تسع لـ 466 لتر.

 

يذكر أن بعد حركة التخفيضات الغير رسمية الاخيرة، اصبحت اسعار سبورتاج المقدمة من قبل بعض تجار السيارات تبدأ من 395 ألف جنيه، وحتى 521 ألف جنيه.

كيا رقم ا قياسي ا السيارات الرياضية كيا سبورتاج موديل 2021 SUV

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