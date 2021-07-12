رئيس وزراء بريطانيا يرد على الإساءة العنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صباح اليوم الاثنين، الإساءات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي منتخب إنجلترا عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بمموقع "تويتر": "فريق إنجلترا يستحق الإشادة به كأبطال، وليس للإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف جونسون: "يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت إدانة جونسون بعد أن أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا، يستنكر فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الشرطة بملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

كما انتقد النائب العمالي ديفيد لامي الإساءات العنصرية التي استهدفت اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح مما أدى إلى خسارة فريق إنجلترا أمام إيطاليا في المبارة التي شهدها ملعب ويمبلي.

فيما قالت شرطة العاصمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات المسيئة والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للاعبي كرة القدم بعد نهائي يورو 2020".

وأكدت "هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه وسيتم التحقيق فيه".

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، لم يعلق أي من اللاعبين حتى الآن على الأمر، لكن الحساب الرسمي لفريق إنجلترا على موقع "تويتر" أصدر بيانًا.

وقال الفريق على تويتر "نشعر بالاشمئزاز من أن بعض أعضاء فريقنا - الذين قدموا كل شيء للقميص- تعرضوا لانتهاكات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة".