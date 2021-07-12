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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل الخبيرة التغذية، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إنه في التقديم بأي عمل يشترط حُسن المظهر، وبالتالي السمنة أمرا مرفوض، مضيفة أن التخسيس ليس صعبا ويمكن من خلال بعض الأدوية المرخصة من وزارة الصحة.


وأضافت دعاء سهيل، في حوارها لبرنامج البية والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن المكمل الغذائي المرخص من وزارة الصحة والذي يتم عمله من عشب طبيعي آمن على الصحة، لافتة إلى أن هناك ترويج لمنتجات مضروبة على السوشيال ميديا ويجب الحذر منها لخطورتها على الصحة.


وأكدت  دعاء سهيل، أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات، متابعة أنها قامت بتخسيس شخص 72 كيلو خلال أربعة أشهر نتيجة النظام الغذائي التي تقوم به.

وتابعت أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التى تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث أنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

وأكدت دعاء سهيل، أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.

وشددت على ضرورة استخدام كورس علاجي يخدم الحالة الصحية للمريض، مشيرة إلى أن الكورس المستخدم لعلاج السمنة المفرطة لا يؤثر على الحوامل، كونه مواد عشبية طبيعية 100%.
 

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم مما تتسبب في حدوث سمنة أو نحافة.

 

دعاء سهيل التغذية العلاجية السوشيال ميديا زيادة الوزن

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