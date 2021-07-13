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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل تطلق ميزة خارقة أثناء تحميل الألعاب في متجر Play بأندرويد 12

جوجل تطلق ميزة خارقة
جوجل تطلق ميزة خارقة أثناء تحميل الألعاب في متجر Play

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن ميزة جديدة في نظام تشغيلها الأحدث Android 12 أندرويد 12، وهي play as you download  أو "اللعب أثناء التحميل" حيث ستكون ضمن متجر التطبيقات Google Play والذي وصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 2.5 مليار لاعب. 

 

وبحسب موقع VentureBeat فإن الميزة الجديدة في أندرويد 12 ستفيد كل لاعبى ومستخدمي تطبيقات الألعاب على جوجل حيث أصبح بإمكانهم اللعب أثناء التحميل ، وهو أمر كان يعانيه المستخدمون أثناء تحميل ألعاب ثقيلة تستهلك وقت ومساحة كبيرة. 
 

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وأصدر قسم Google Play في شركة جوجل إعلانا عن الميزة خلال الكلمة الرئيسية في قمة الألعاب  Google for Games ، والتي كان من المقرر عقدها عادةً خلال مؤتمر مطوري الألعاب في مارس الماضي، ولكن تأثر موعدها بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19 . 


وقال جريج هارتريل ، مدير إدارة المنتجات في قسمي  Play و Android في شركة جوجل  إن ميزة التنزيل الجديدة تعمل على تسريع عملية التحميل والتشغيل بشكل كبير. 


وأضاف هارتريل: "إن الميزة الجديدة "اللعب أثناء التحميل"   تمكّنك من الدخول في اللعب في ثوانٍ من قائمة المتجر بينما حيث تستمر اللعبة في التنزيل في الخلفية".


وأوضح هارتريل أن هواتف أندرويد قد وصلت إلى 3 مليارات هاتف ذكي نشط شهريًا ، فيما نما متجر  Play ليصل إلى 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا يقودون 140 مليار عملية تثبيت حول العالم. 


وتعتبر ميزة "اللعب أثناء التحميل"  تجربة مستخدم محسّنة بشكل كبير في نظام أندرويد 12 ، لجميع مستخدمي هواتف أندرويد،  حيث أن 400 ميجابايت من الألعاب أصبحت متاحة في آخر 10 ثوانٍ بدلاً من عدة دقائق. 


وكشف متجر  Google Play أيضًا عن ميزات جديدة أخرى للاعبين على نظام أندرويد 12، وهي تتضمن لوحة تحكم لعبة جديدة للاعبين للوصول بسرعة إلى الإعدادات المهمة أثناء ممارسة الألعاب أي القدرة على تسجيل الشاشة أو ضبط السطوع بسرعة.

 

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