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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يكشف تفاصيل حالته الصحية

هاني شاكر
هاني شاكر

أكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، تحسن واستقرار حالته الصحية، وذلك عقب وعكة صحية مفاجئة داهمته خلال الأيام القليلة الماضية.


ورد أمير الغناء العربي - في فيديو مصور بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" - على مروجي شائعة وفاته قائلا: حالتي الصحية مستقرة تماما وأقضي حاليا فترة النقاهة في منزلي، وأقول لكل من يروج مثل هذه الشائعات "حسبي الله ونعم الوكيل".
 

وتابع شاكر أنه من المقرر أن يلتقي جمهوره بدار الأوبرا المصرية في الأول من شهر أغسطس المقبل، متوجها بالشكر لكل من سأل عليه ولكل جمهوره ومحبيه على مستوى الوطن العربي. 


كان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك قبيل حفله الغنائي بالأوبرا، الذي كان مقرراً إقامته الخميس الماضي على مسرح النافورة. 


وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.

هاني شاكر الحالة الصحية إصابة هاني شاكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين

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