دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

لم تتوقع أسرة الطفل عمار رجب بقرية القلج مركز الخانكة فى القليوبية أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد جيرانهم فى المنطقة بسبب خلافات مالية .. عمار خرج للعب مع زملائه من الأطفال فى الشارع عقب عودته من الحضانة ثم اختفى فجأة، لتسود حالة من القلق والخوف بين أسرته خاصة بعد فشل العثور عليه والبحث عنه فى كل مكان فى المنطقة ثم عثروا عليهم مقتولا على يد الجيران.. " صدى البلد " انتقل الى مكان الواقعة وألتقى أسرة الطفل المجنى عليه.

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تحقيقات واقعة قتل طفل الخانكة: المتهمين اخفوا الجثة في ثلاجة

وقال رجب رشوان والد الطفل المجني عليه إن نجله ظل متغيبا عن المنزل عقب عودته من الحضانة يوم الخميس وظل يبحث عنه فى جميع مناطق العزبة دون جدوى حتى بدأت ملامح الجريمة تنكشف ويفاجأ بأن وراء اختفاء نجله بل وقتله أسرة من جيرانه فى المنطقة.

واضاف أن المتهمين كانوا يقومون بالبحث معه فى كل مكان لاستبعاد أي شبهات قائلا : عمار ابني عمره ما عمل حاجة وحشة فى حد وكان جزاؤه القتل من ناس معندهمش رحمة بسبب فلوس الجمعية.

وتابع قائلا " عمرى ما تخيلت لحظة إنهم اللى موتوا ابنى وحرمونى منه وقاعدين ياكلوا معانا مطالبا بالقصاص من المتهمين لقتلهم طفلا بريئا ليس له أي ذنب فى أي خلافات بيننا".

وقالت سمر والدة الطفل انه لا توجد بينها وبين اسرة المتهمة أى خلافات حتى تقوم بذبح نجلها بمساعدة زوجها ونجليها مضيفة ان المتهمة جارة لهم منذ سنوات طويلة وكان تقضى معظم اليوم معها فى البيت قائلة : كنا بناكل مع بعض وكنت بسلفها فلوس وعمرى ما توقعت انها تموت ابنى وتحرق قلبى عليه ".

وتابعت الأم أنها طلبت من الجيران أداء صلاة الغائب بعد فشل العثور على نجلها إلا أنها فوجئت باختفاء المتهمة ورفضها الصلاة معهم وبدأت الشك فيها حتى تم ضبطها بعد تصرفاتها هى وأسرتها الغريبة خاصة فى أوقات متأخرة من الليل .

واستطردت الأم قائلة " يا ريتها خدت منى كل حاجة وسبت لى نجلى .. ياريتها كانت قطعت لسانه بعد خطفها له وسابته ولا أشوفه ميت" ، مطالبة بالقصاص العادل من أسرة المتهمة بعد ارتكابهم هذه الجريمة البشعة.

واشارت جدة الطفل أن الجيران أعلنوا تقديم ثمن أضحية العيد لدفع فدية الطفل فى حالة خطفه ولكنهم لا يعلمون أن عمار تم ذبحه وقتله على يد الجيران بسبب الخلاف على جمعية ".

وكشفت تحقيقات النيابة وأجهزة الامن بالقليوبية فى واقعة مقتل الطفل عمار رجب علي يد جارته وقيام زوجها وابنيها بالتستر عليها وإخفاء جثة عن تفاصيل الحادث حيث تبين ان المتهمة الأولى ستيتة ع 45 سنة بسبب خلاف المالي بينها وبين أسرة المجني عليه عقدت العزم على التخلص من الطفل عمار ابن جارتها انتقاماً منها حيث قامت باستدراج الطفل حال لهوه فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته، مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل "ثلاجة فريزر" تمتلكه بالشقة وعقب عودة نجليها وزوجها قاموا بالاشتراك معها صباح اليوم التالى بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكي صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.

كان مركز شرطة الخانكة بالقليوبية قد تلقى بلاغا من رجب رشوان ميكانيكى سيارات ٣٩ سنة بغياب نجله عمار 6 سنوات عقب خروجه للهو بالشارع أمام مسكنهما .

توصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل سمر "٣٥ سنة" وإحدى جاراتها ستيتة ع ربة منزل لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة عليها لوالدة الطفل وان المتهمة عقدت العزم على التخلص من طفل جارتها انتقاماً منها حيث قامت باستدراجه حال لهوه فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته، مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل "ثلاجة فريزر" وعقب عودة ابنيها وزوجها قاما بالاشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكي صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.

تمكنت مباحث القليوبية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم واستخراج الجثة وصرحت النيابة بدفنها وأمرت بحبس المتهمين.

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