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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: أعراض كوفيد طويلة الأمد تمتد بعد التعافي 8 أشهر

أعراض كوفيد طويلة
أعراض كوفيد طويلة الأمد

كشفت دراسة جديدة أجريت عن أعراض كوفيد طويلة الأمد مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كوليدج لندن، إن هناك أكثر من 200 عرض من أعراض كوفيد طويلة الأمد التي ظهرت على المتعافين منه.

 

أعراض كوفيد طويلة الأمد 



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان أعراض كوفيد طويلة الأمد التي ظهرت على المتعافين من فيروس كورونا كانت التعب والصداع بعد أشهر من التغلب، وذلك حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أوضح الباحثون، أنه على الأقل كان المتعافون من فيروس كورونا يعانون من 56 عرضا من أعراض كوفيد طويلة الأمد، وهو ما ظهر بين ما يقرب من 4000 شخص من جميع أنحاء العالم وبعد سؤالهم عن تجربتهم في مرحلة ما بعد كوفيد.
 

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وجد الباحثون، أنه أبلغ المرضى عن مزيج من 203 أعراض ، حيث عانى المشاركون في المتوسط ​​من 56 عرضًا مختلفًا في المتوسط، وكانت الأعراض تؤثر على 10 أعضاء مختلفة ، بما في ذلك القلب والرئتين والدماغ والأمعاء.

وأفاد الباحثون، أن التعب هو أكثر الأعراض شيوعًا بين أعراض كوفيد طويلة الأمد، حيث يعاني منه 98.3٪ ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، تبع ذلك الشعور بالضيق التالي للجهد (89 في المائة) ، وهو تفاقم الأعراض بعد التمرين البدني أو العقلي ، وضباب الدماغ (85.1 في المائة). 
 

أعراض كوفيد طويلة الأمد 


وأبلغ آخرون عن هلوسة ، رعشة ، حكة في الجلد ، تغيرات في الدورة الشهرية ، اختلال وظيفي جنسي ، خفقان القلب ، إسهال وطنين؛ حيث استندت الدراسة إلى ردود المرضى المتعافين من فيروس كورونا.

أوضح الباحثون، أن 96 في المائة من المتطوعين ظهرت عليهم الأعراض لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن 91.8 في المائة ما زالوا يعانون بعد ثمانية أشهر، كان لدى الأشخاص الذين تعافوا بشكل أسرع أعراض قليلة تصل إلى حد أقصى 11 مرة في وقت واحد، لكن الأشخاص الذين عانوا من الحالة لأكثر من سبعة أشهر استمروا في تجربة ما يصل إلى 17 عرضًا في وقت واحد.  

وقالت الدكتورة أثينا أكرمي كبيرة مؤلفي الدراسة، أنه بينما كان هناك الكثير من النقاش العام حول أعراض كوفيد طويلة الأمد، هناك القليل من الدراسات المنهجية التي تحقق في هذه الفئة من السكان.

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