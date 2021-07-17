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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 17 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟

الابراج
الابراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:
 

مواليد 17 يوليو

 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا يوم 17 يوليو، فإن ذلك يعنى أنك محدد فى أهدافك ولديك موهبة ابتكارية، وأنت واقعى وعملى وتعرف كيف تحقق مكاسب مادية وتبدو منظما وتحسن تدبير أمورك.

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حظك لهذا الأسبوع من السبت 17 إلى الجمعة 23 يوليو

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 14/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

نصيحة الأبراج

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 17 يوليو تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر بناء جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا فى كل شىء.
 

برج السرطان:

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
لن يحمل هذا الاسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود  القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا اللا التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ امور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الاوضاع .

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 
التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارباكات وجود الزهرة في برج الاسد يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.

حظك اليوم مواليد اليوم نصيحة الأبراج الأبراج علم الأرقام

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