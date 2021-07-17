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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق بمحل بويات في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب بإحدى محلات البويات بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائي بالمحل أدى إلى اشتعال النيران.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى خط النجدة بلاغًا من الأهالي بدائرة قسم شرطة جرجا جنوبي سوهاج، بنشوب حريق بمحل بويات دائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود بمحل بويات ملك المدعو (زين العابدين. م. إ. ا - 48 سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات المحل، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج النيران بويات حريق ماس

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