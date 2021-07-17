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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل: كريم بينكي يقضي على الهالات السوداء وتصبغات البشرة

البشرة
البشرة

قالت الدكتورة  دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن الهالات السوداء أزمة كبيرة تواجه السيدات، لافتة إلى أن كريم بينكي يقضى على هذه المشكلة، بالإضافة لشرب المياه.


وأوضحت  "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرناج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كريم بينكي مخصص للبشرة الحساسة أيضأ وعلاج مشاكلها، بالاضافة لاحتوائه على “فيتامينات، توت بري، زبدة الشيا، لحاء صفصاف”.


وأشارت إلى أنه يفضل استخدام كريم بينكى من عمر العشرينات منعا للجوء لعمليات شد البشرة فى البشرة ، الرقبة تجنبا لتصبغات  الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة .


يذكر أن  الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل،  أكدت فى تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

وتابعت أن  كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.

ولفتت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.


 

الدكتورة دينا أبو السعود الوزن حب الشباب فيتامينات الهالات السوداء

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