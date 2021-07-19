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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. 3 حيل سريعة لتفتيح البشرة قبل العيد

صدى البلد

قبل العيد يمكنك تفتيح  البشرة لدرجات، ببعض العلاجات المنزلية السهلة التى تعتمد على الفواكه بشكل كبير لغناها بمضادات الأكسدة التى تساعد على الحفاظ على صحة البشرة ومنحها الترطيب الكافي.. إليك كيفية تطبيق تلك الأقنعة وفقا لموقع هيلث لاين:

قناع البطيخ

 يساعد البطيخ في الحفاظ على بشرتك رطبة وناعمة ومرنة.
طريقة الاستخدام:
• لتفتيح بشرتك ، تناولي كميات متساوية من عصير البطيخ والعسل أو الحليب الخام في وعاء. اخلطي جيداً وضعيه على وجهك ورقبتك ، ثم اشطفيه بالماء البارد بعد 30 دقيقة.
• اصنعي قناع تقشير باستخدام عصير البطيخ مع نصف كمية عصير الليمون. ضعيه بالتساوي على البشرة واشطفيه بعد 15 دقيقة.
• لتهدئة بشرتك ، اصنعي قناعًا باستخدام البطيخ ولب الخيار بكميات متساوية. يوضع على الجلد ويتوقف بعد 15-20 دقيقة.
 

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قناع البابايا

 

غنية بالفيتامينات أ ، ب ، ج ، البابايا تحسن الهضم وتمنع الإمساك ، مما يساعد على الحفاظ على البشرة صافية. عند تطبيقها موضعياً ، تحافظ هذه الفاكهة على ترطيب البشرة وتساعد على تسريع الشفاء.

طريقة الاستخدام:
• اهرسي القليل من البابايا الناضجة في وعاء. امزجه مع نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز وضعيه على بشرة جافة. اشطفيه بعد 10-15 دقيقة لترطيب مكثف.
• لتقليل التصبغ ، اخلطي عصير الليمون ورشة من الكركم مع البابايا الناضجة المهروسة. ضعيه على البشرة واتركيه لمدة 10-20 دقيقة قبل غسله.
• لعمل مقشر البابايا ، اخلطي البابايا الناضجة المهروسة مع اللبن وقطرتين من عصير الليمون. دلكيه على البشرة بلطف واشطفيه بعد 5-10 دقائق.

قناع الأناناس 

الأناناس غنى بالفيتامينات B6 و C ، الأناناس هو أيضًا مصدر ممتاز للبروميلين ، مما يساعد على تقشير الجلد.

طريقة الاستخدام:
• اصنعي مقشرًا بالأناناس باستخدام مقادير متساوية من لب الأناناس ودقيق الحمص  . اخلطي جيدا وضعي المعجون على وجهك ورقبتك. يغسل بالماء البارد بعد 10-15 دقيقة.
• امزج شريحتين من الأناناس مع ملعقة كبيرة أو اثنتين من حليب جوز الهند. ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه للحصول على بشرة رطبة ومشرقة.
• اصنعي قناعًا مضادًا لحب الشباب من لب الأناناس الممزوج بملعقة صغيرة من مسحوق الشاي الأخضر وقليل من العسل. ضعي المعجون على بشرتك ودلكي بلطف لمدة خمس دقائق. اشطفه بالماء الفاتر.

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