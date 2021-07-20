غدا.. عرض "ديجافو" على مسرح الهناجر لمدة أسبوع| تفاصيل

يعود العرض المسرحي "ديجافو" بثوبه الجديد ولمدة أسبوع علي مسرح الهناجر برئاسة الفنان شادي سرور وإشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ابتداء من الغد، وذلك بعد الإشادة النقدية والنجاح الجماهيري الذي حققه العرض منذ افتتاحه.

ويقوم ببطولة العرض حمزة العيلي واحمد السلكاوي ومحمد يوسف ورحمة أحمد ورشا جابر وديكور أحمد أمين وموسيقى محمد عبدالله وأزياء مروة عودة وإعداد وإخراج أحمد فؤاد عن النص السويسري اثبات العكس لاوليفيه شاشياري.



وقد صرح المخرج أحمد فؤاد إن إعادة العرض بنجوم جدد بمثابة إخراج مسرحية جديدة بكافة تفاصيلها بل وتتطلب مجهود مكثف وتعاون كبير بين أفراد العمل المسرحي لتقديم العرض بتعديلات كبيرة مع المحافظة على روح العمل الاصلية، ولذلك قام وفريق العمل الخاص بالمسرحية بعمل بروفات مكثفة خلال الفترة الماضية، كما اشاد فؤاد بدور إدارة مسرح الهناجر وعلى رأسها الفنان شادي سرور في دعم العرض وتوفير كافة الامكانيات لإعادة العرض بأفضل صورة".

وأوضح أن نص مسرحية "ديجافو" المكتوب حديثا عام 2005 استفزه كمخرج لتقديمه حيث يحمل مشكلة حقيقية ومعاصرة للناس بشكل عام ولم يتطرق لها أحد من قبل وهي فكرة تورط الإنسان فيما يحدث من حوله ولم يكن له يد فيه، وبدأت في العمل على النص وتأثير السوشيال ميديا علينا وكيف لها أن تورطنا فيما يحدث حولنا في العالم أكمل وبأن الإنسان العادي لا يملك شيئا مما يحدث"