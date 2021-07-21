عاجل
موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022 أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نورد ستريم 2
نورد ستريم 2

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى اتفاق للسماح باستكمال خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وذلك نقلا عن مسؤولين من برلين وواشنطن.

وقالت الصحيفة إن يمكن للحليفين في الناتو الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت اليوم الأربعاء.

بايدن برفقة ميركل.. الرئيس الأمريكي يهاجم روسيا بسبب مشروع نورد ستريم

رغم عقوبات أمريكا.. روسيا تواصل العمل في خط "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي مع الاتحاد الأوروبي

وأشارت الصحيفة إلى أن "ألمانيا بموجب الاتفاقية ستوافق على مساعدة أوكرانيا في المشاريع المتعلقة بالطاقة والدبلوماسية".

وسيمر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي سيجلب وقود التدفئة والطاقة إلى أوروبا الغربية من روسيا عبر طريق تحت البحر تحت بحر البلطيق، واستهدفته الإدارات الأمريكية التي تزعم أنه سيمنح موسكو نفوذاً على الشؤون الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ناقشا خلالها نورد ستريم 2، من بين مواضيع أخرى. بعد ذلك، قالت ميركل إنهم "توصلوا إلى تقييمات مختلفة بشأن ما ينطوي عليه هذا المشروع".

وقالت ميركل منذ فترة طويلة في وقت سابق من هذا العام إنها لا ترى ما يدور حوله الصخب في واشنطن ، لأن "الغاز الذي يتم تسليمه عبر نورد ستريم 2، والذي لم يتدفق بعد، ليس أسوأ من الغاز من نورد ستريم 1، ما يتدفق عبر أوكرانيا، والذي يأتي عبر تركيا من روسيا".

وبالمثل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المشروع اقتصادي بحت في نطاقه.

وزعم بايدن، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن خط الأنابيب يمثل تهديدًا لأمن الطاقة في أوكرانيا وبولندا لأنه يتجاوزهما عبر طريق تحت البحر. حاول ترامب إقناع برلين بالتراجع عن الصفقة ومستثمري الاتحاد الأوروبي بوقف التنسيق مع شركة الطاقة الروسية "جازبروم" بشأن المشروع. ومع ذلك، كان الدافع الجزئي لترامب هو رغبته في إقناع ألمانيا ودول أخرى بشراء الغاز الطبيعي الأمريكي السائل بدلاً من الغاز الروسي.

في ديسمبر 2020، استخدم ترامب حق النقض “الفيتو”  ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يعاقب ألمانيا على استمرارها في متابعة المشروع، والذي سيجلب 55 مليار متر مكعب إضافية من الغاز غربًا كل عام، ولكن تم إلغاء حق النقض (الفيتو) ودخل القانون حيز التنفيذ. ومع ذلك، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفينة مد الأنابيب الروسية فورتونا التي تعمل في خط الأنابيب ، فقد تخلت عن العقوبات المفروضة على الكيانات المستهدفة الأخرى منذ ذلك الحين ، حيث قال بايدن مؤخرًا إنه سيعيد النظر في السياسة بعد اكتمال خط الأنابيب. ورفضت ألمانيا فكرة العقوبات الأمريكية ذاتها بسبب خط الأنابيب ، قائلة إنها تنتهك السيادة الأوروبية.

المانيا الولايات المتحدة نورد ستريم 2 بايدن روسيا ترامب ميركل

ترشيحاتنا

بعد عودة جيف بيزوس.. شركات السفر للفضاء تفتح الحجز للرحلات بهذه الأسعار

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

شاهد.. انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ