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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

ارقام تهمك في مصر
ارقام تهمك في مصر

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار الخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، لقرائنا الأعزاء، أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

 

ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122

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- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم  الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم  مرور أكتوبر 38355532

-رقم   الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم  الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

125 — الإسعاف
126 ---- شرطة السياحة
128 ---- شرطة المرور
122 ---- شرطة الطوارئ
180 ---- إدارة المطافئ
121 ---- طوارئ الكهرباء
129 ---- طوارئ الغاز
150 ----- الساعة الناطقة

140 ----- دليل التليفون

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