حدث ليلا| سوريا تحت القصف الإسرائيلي.. كورونا يضرب طوكيو 2020.. اليونان تتهم تركيا برغبتها في احتلال قبرص

نشر موقع “صدى البلد” في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، الموافق 22 يوليو 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

سوريا.. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل لمحافظة حمص.. فيديو

نشرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، اليوم الخميس، لقطات مصورة توثق لحظة تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لقصف جوي إسرائيلي في سماء مدينة حمص وسط سوريا.



فييرا لـ صدى البلد : منتخب مصر الأولمبي سيحقق إنجازا مهما في طوكيو 2020



أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي أن قائمة منتخب مصر الاوليمبي قوية وتستطيع تحقيق شيء كبير في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020 ” التي تستضيفها اليابان .



قناة مفتوحة ومعلق تونسي.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإسبانيا

قامت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، باختيار المعلق التونسي المتميز رؤوف خليف، من أجل التعليق على مباراة مصر وإسبانيا بالأولمبياد.

جرعة شابو .. تفاصيل صادمة في مقتل ميكانيكي علي يد نجله الطالب الجامعي بالإسماعيلية

لقي ميكانيكي مصرعه علي يد نجله الطالب الجامعي بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب ادمان الجاني مخدر الشابو.



للمرة الثانية.. العين يقطع الطريق على الأهلي ويضم نجم الرجاء.. تفاصيل

كشفت قناة الرياضية المغربية ، عن توصل نادي العين الإماراتي لاتفاق مع شقيقه الرجاء المغربي من أجل ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالرجاء، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



اليونان: تركيا تسعى لتوسيع احتلال قبرص وإقامة سلطنة عثمانية جديدة

قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إن تركيا تسعى لتوسيع احتلالها قبرص وإقامة سلطة عثمانية جديدة في المنطقة.



الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

قالت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش إسرائيل يعكف في الوقت الراهن على تمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.



إصابة اثنين من الرياضيين في أولمبياد طوكيو بفيروس كورونا

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس، إن اثنين من الرياضيين في القرية الأولمبية أصيبا بفيروس كورونا المستجد.



الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-7-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 22 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا فى افتتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، ولقاء الأهلي امام البنك الاهلي بالدوري المصري .



خاص| حلمي منذ الصغر.. العازف المصري مدحت ممدوح يعلق على تواجده في America’s Got Talent

استطاع العازف مدحت ممدوح، أن يبهر لجنة تحكيم برنامج America’s Got Talent الموسم السادس عشر وذلك بعد عزفه بطريقة «البيتبوكسينج» وزاد من ابهارهم حينما علموا انه من صنع هذا اللحن.