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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير تكشف مصير إطلاق أرخص هاتف رائد من سامسونج

تقارير تكشف مصير
تقارير تكشف مصير إطلاق أرخص هاتف رائد من سامسونج

ينتظر الكثيرين بفارغ الصبر إطلاق هاتفGalaxy S21 FE من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث يعد الهاتف هو أرخص هاتف أندرويد رائد فى العام وهو أيضا النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S21 الرائد الذى تم إطلاقه بداية العام الحالي. 


وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة سامسونج عن حدثها الأضخم Galaxy Unpacked والذى قررت موعد 11 أغسطس  القادم ليكون موعدا له، كشفت أيضا الشركة عن الأجهزة التي سيتم إطلاقها في الحدث، وكانت المفاجآة الكبرى أن هاتف Galaxy S21 FE لم يكن من بينها. 

 

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وبحسب تقرير من LetsGoDigital فإن هاتفGalaxy S21 FE فإنه بحسب وثائق رسمية من الشركة فإن إطلاق الهاتف لن يكون قبل شهر أكتوبرالقادم، وأنه لن يظهر في حدث سامسونج Galaxy Unpacked الذي سينعقد بعد حوالي أسبوعين. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هاتفGalaxy S21 FE الأرخص قد يتأخر ربما بعد شهر أكتوبر القادم، وربما تضطر سامسونج لإطلاقه في نهاية العام الحالي.


مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE


ومن المفترض أن يأتي  وسيأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE بشاشة قياس  6.4 بوصة من نوع Infinity-O وجودة Full HD +، ، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزفي الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل.


وسيعمل هاتف Galaxy S21 FE  من سامسونج بمعالج Snapdragon 888 SoC أحدث معالج لهواتف أندرويد الرائدة  بدلا من معالج Snapdragon 870 مع وذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.x .


وسيتوفر هاتف Galaxy S21 FE من شركة سامسونج بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث سيتراوح سعر الهاتف في حدود 1000 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه مصري.
 

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