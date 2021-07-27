أخبار التعليم| 255 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحان علم النفس.. التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وتنفي تسريبها.. وإتاحة دبلومات جديدة بإعلام القاهرة

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل:

255 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحان علم النفس.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة (الأدبية)، امتحان "علم النفس والاجتماع"، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وصول أوراق أسئلة علم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، الآن، وصول أوراق أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021؛ استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية في العاشرة صباحا.

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان علم النفس والاجتماع قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية.

٢٧ يوليو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول الإرشاد الأكاديمى أون لاين

اعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية عن إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة والاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي ب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

انتهاء تلقي التماسات مراجعة رصد الدرجات بزراعة عين شمس اليوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن مجلس الكلية قرر تلقى التماسات مراجعة رصد الدرجات حتى اليوم، الثلاثاء، 27 يونيو 2021، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر شئون الطلاب بالكلية.

دبلومات جديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا

تقدم كلية الإعلام بجامعة القاهرة العديد من الدبلومات "المهنية" لطلابها من المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات والتي يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام وعلومه ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" هذه الدبلومات والتخصصات التي تمنحها الكلية

فرصة للدراسة بجامعة تورنتو في شمال إيطاليا عبر هذا الرابط

كشفت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافي في روما، بأن جامعة تورنتو شمال إيطاليا، قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه في العديد من التخصصات للعام الأكاديمى 2021/ 2022.

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان يبدأ الحجز لامتحانات التويفل

أعلن مركز اللغات والأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل).