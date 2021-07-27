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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. أسماء مصطفي: بلاش مسكنات وروح اكشف

أسماء مصطفي
أسماء مصطفي

نشرت الإعلامية أسماء مصطفي ، تدوينة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، حذرت فيها متابعيها من الإهمال في صحتهم، وتجاهل أي عرض أو ألم يتعرضون له، حتى لو كان بسيطا، حتى لا تتفاقم الحالة وتتحول إلى مرض مزمن.

 

وعلقت أسماء مصطفي على واقعة وفاة شاب في أحد المستشفيات، وكتبت: "أنا بكتب الكلام ده علشان عارفة أن فى ناس كتير بحبهم وأتمنى نصيحتى توصل للكل، بالمناسبة أنا كنت زى الشاب ده الله يرحمه، مبشتكيش كتير، كنت طول الوقت باجى على نفسى، ابتلاءات فى حياتى خلتنى آخر حاجة أفكر فيها أدخل مستشفى أو أعمل أى فحص، كنت بتعامل مع المسكنات زى البنبون والمسليات، أتعب أخد مسكن وأكمل، مكنتش أحب أحسس اللى حواليا بتعبى".

 

وتابعت أسماء مصطفي: "كنت أخدها طول وعرض، لحد ما اكتشفت أن السرطان بياكل فى معدتى، وحتى بعدها كنت بدور على علاج ميخليش أعراض تظهر، علشان أخبى على عيلتى وأكمل شغلى، وموجعش قلب حد، لحد ما المرض غلبنى.. نصيحة لوجه الله لما تتعبوا قولوا، روحوا اكشفوا واطمنوا على نفسكم، بلاش العادة السيئة، أى دواء من الصيدلية ومسكنات ونكمل، أرجوكم بلاش".

 

وأنهت أسماء مصطفى تعليقها، قائلة: «صبرى على الألم وأنى كنت باخد الحاجة على نفسي وأعصابي، خلاني مروحتش أكشف غير لما لاقيت نفسى فعليا بقع، ولو كان المسكن يومها جاب نتيجة، أكيد مكنتش هروح المستشفى، من رحمة ربنا أن الألم كان أكبر من احتمالى، ودلوقتى بتمنى يوم واحد بس بدون ألم".

 

كانت الإعلامية أسماء مصطفى قد أعلنت، في وقت سابق، إصابتها بـ السرطان مشيرةً إلى أنَّه تسبب في ابتعادها عن الناس منذ أشهر، وأن هذا الغياب سيطول بسبب رحلة العلاج.

 

وتُعد أسماء مصطفى صحفية وإعلامية معروفة، تقدم برنامج "هذا الصباح" و هو أحد برامج التوك شو الصباحية، عبر قناة  "اكسترا نيوز".

أسماء مصطفى التواصل الاجتماعي السرطان توك شو المستشفيات هذا الصباح الاعلام

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