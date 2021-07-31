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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هطول الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السعودية

أمطار رعدية - ارشيفي
أمطار رعدية - ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وذكر المرصد في بيان له قائلا : في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

ونوه التقرير الي أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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