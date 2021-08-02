عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة الجلالة يكشف التفاصيل الكاملة لاختبارات القبول

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لاختبارات القبول بجامعة الجلالة الاهلية

أعلنت الجامعات الأهلية الأربعة، فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، ويسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق، كما يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة.

 

وأكد الدكتور طارق ابو المعاطي، نائب رئيس جامعة الجلالة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من البرامج التعليمية الجديدة مع جامعات أوروبية وإنجليزية متماشية مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، حيث تضم 31 برنامجًا جديداً علي العام الدراسي الجديد بقطاعات مختلفة منها برامج في مجال حاسبات ومعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية واللغة اليابانية وكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

 

ونوه نائب رئيس جامعة الجلالة، بتوقيع جامعة الجلالة اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بمقر الوزارة، وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة. وأن يتولى "العمداء الفنيين" للكليات والذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

 

وكشف الدكتور طارق ابوالمعاطي، عن أن اختبارات القبول في مستوى الطالب المتوسط في الثانوية العامة، وسيتم عقد اختبارين لكل طالب: الأول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي، ويكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات. 

 

ويتم عقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعة، حيث يتم إرسال تفاصيل الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني، ويقوم الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة بتسليم نسخة ورقية من شهاداتهم على المسئول المتواجد في قاعة الاختبار.

 

وأوضح نائب رئيس جامعة الجلالة أن المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال لا تختلف عن العام الدراسي السابق، موكدًا انه يتم أتاحت الجامعات الأهلية إماكنية إجراء الاختبارات (online) للطلاب المقيمين خارج مصر بعد تقديم ما يثبت أن الطالب كان خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات.

 

وجدير بالذكر المصروفات للبرامج والمجالات بالجامعات الأهلية الأربعة كالآتي:

 

-مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

– مجال اللغات التطبيقة 43 ألف جنيه.

– مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

– مجال العلوم الإدراية  46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

– مجال الفنون 49 ألف جنيه.

– مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

– مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

– مجال العمارة 69 ألف جنيه.

– مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

– مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

– مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

– مجال الطب 105 آلاف جنيه.

– مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه.

– مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

– مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

– مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

– مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

 – مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه.

اختبارات القبول المصاريف الدراسية جامعة الجلالة البرامج التعليمية الجديدة الشهادات المعادلة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

مشين ومرفوض.. جونسون: على إيران تحمل مسؤولية هجوم الناقلة الإسرائيلية

علامة غريبة بمؤخرة رأس كيم يونج أون تثير مخاوف حول صحته| صور

تواصل جهود الإطفاء للسيطرة على حرائق الغابات في تركيا.. فيديو

رغم ظهور اللقاحات.. حجوزات الموسم الصيفي مخيبة لآمال شركات الطيران

في رسالة لـ طالبان.. الجيش الروسي ينفذ مناورات عسكرية على الحدود الأفغانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متابعونه بالملايين|إطلاق الرصاص على أحد مشاهير تيك توك ووفاته داخل سينما

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

بديل قوي لـ رمضان صبحي حال رحيله| بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي.. شاهد

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

القادم أسوأ.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

فيديو

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

فيديوجراف.. حلم مستحيل.. شريهان تروي معاناة ولادتها الأخيرة

مدد.. شجرة الشيخ حسن للمحروم من العيال وتشفي كل عيان في قنا

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ