نائب رئيس جامعة الجلالة يكشف التفاصيل الكاملة لاختبارات القبول

أعلنت الجامعات الأهلية الأربعة، فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، ويسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق، كما يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة.

وأكد الدكتور طارق ابو المعاطي، نائب رئيس جامعة الجلالة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من البرامج التعليمية الجديدة مع جامعات أوروبية وإنجليزية متماشية مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، حيث تضم 31 برنامجًا جديداً علي العام الدراسي الجديد بقطاعات مختلفة منها برامج في مجال حاسبات ومعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية واللغة اليابانية وكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

ونوه نائب رئيس جامعة الجلالة، بتوقيع جامعة الجلالة اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بمقر الوزارة، وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة. وأن يتولى "العمداء الفنيين" للكليات والذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

وكشف الدكتور طارق ابوالمعاطي، عن أن اختبارات القبول في مستوى الطالب المتوسط في الثانوية العامة، وسيتم عقد اختبارين لكل طالب: الأول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي، ويكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات.

ويتم عقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعة، حيث يتم إرسال تفاصيل الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني، ويقوم الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة بتسليم نسخة ورقية من شهاداتهم على المسئول المتواجد في قاعة الاختبار.

وأوضح نائب رئيس جامعة الجلالة أن المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال لا تختلف عن العام الدراسي السابق، موكدًا انه يتم أتاحت الجامعات الأهلية إماكنية إجراء الاختبارات (online) للطلاب المقيمين خارج مصر بعد تقديم ما يثبت أن الطالب كان خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات.

وجدير بالذكر المصروفات للبرامج والمجالات بالجامعات الأهلية الأربعة كالآتي:

-مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

– مجال اللغات التطبيقة 43 ألف جنيه.

– مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

– مجال العلوم الإدراية 46 ألف جنيه.

– مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

– مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

– مجال الفنون 49 ألف جنيه.

– مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

– مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

– مجال العمارة 69 ألف جنيه.

– مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

– مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

– مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

– مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

– مجال الطب 105 آلاف جنيه.

– مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه.

– مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

– مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

– مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

– مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

– مجال الطب البيطري 60 ألف جنيه.