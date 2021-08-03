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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناوله بحذر.. أضرار صحية غير متوقعة للإفراط في تناول البطيخ

البطيخ
البطيخ

عندما يتعلق الأمر بالفواكه الصيفية، فإن البطيخ يأتى فى مقدمة الأطعمة التي يقبل كثيرون على تناولها، ويحتوى البطيخ على نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب الجسم، لكن الإفراط فى تناوله يسبب بعض الآثار الجانبية تجعلك تفكر قبل أن تحصل على شريحة إضافية منه في حين أنه مصدر ممتاز للماء والألياف الغذائية، إلا أنه قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والغازات. 

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أضرار البطيخ

ووفقا لموقع “stylecraze” يحتوي البطيخ على السوربيتول، وهو مركب سكر معروف بقدرته على تحسين الهضم والتحكم في الحموضة.

 

التهاب الكبد 

 

ستندهش من معرفة أن من يشرب الكثير من الكحول يجب أن يتجنب البطيخ الزائد ، حيث أن المستوى العالي من الليكوبين قد يتفاعل مع الكحول ، يسبب التهاب الكبد وهذا الإجهاد التأكسدي المفرط على الكبد يمكن أن يشكل خطورة على الجسم. 

 

مشاكل في القلب والأوعية الدموية

يعتبر البطيخ أيضًا مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم ولقد ثبت أن الإفراط في تناول البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب وضعف معدل النبض وغير ذلك. فمن الناحية المثالية ، يمكن للمرء أن يستهلك ما بين 100 إلى 150 جرامًا من البطيخ يوميًا.

 

تلبك معوى


البطيخ غني بالليكوبين لذا لا تستهلك البطيخ بكميات كبيرة وقد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات.

 

 يمكن أن تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.

ارتفاع سكر الدم


عندما يكون الفرد مقاومًا للأنسولين ، فإن مستوى السكر في الدم يميل إلى البقاء في الدم لا يدخل في خلايا الجسم و عندما يكون هناك نقص في الجلوكوز في الخلايا ، يتم تصنيع كمية أكبر من الأنسولين  يبقى كل من الدم والسكر في الدم ، مما قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية في الجسم و يمكن أن يتسبب البطيخ المليء بالسكر الطبيعي في ارتفاع مستوى السكر في الجسم ولذلك يجب على مرضى السكر تجنب تناول البطيخ.


ينخفض مستوى ضغط الدم


يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض في ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.

 التعب


ضعف وظيفة الكلى يقلل من تنقية الجسم وإفراز المواد الضارة من الجسم ، مما يؤدي إلى تورم الساقين. 

 

يمكن أن يؤدي استهلاك البطيخ الزائد إلى زيادة كمية الماء في الجسم إذا لم يتم إخراج الماء الزائد من الجسم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الدم قد يؤدي هذا إلى زيادة التورم سوءًا كما يؤدي إلى الإرهاق والتعب.. لذلك عندما تأكل البطيخ، انتبه لحجم حصتك!.

 

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