السيسي: الدولة تعمل على توفير منتج غذائي للأطفال بالمدرسة لمعالجة مشاكلهم الصحية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ضرورة للعمل بشكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير منتج غذائى للأطفال بالمدرسة لمعالجة المشكلات الصحية لديهم.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تصريحات لـ رؤساء الصحف المصرية، وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم:" بنحاول نعمل منظومة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، خاصة إن فيه ناس بتستهدف المسار اللي إحنا ماشيين فيه".



وتابع الرئيس أنه إذا كانت هناك مشكلة فى مدرسة بشأن الأنيميا يتم توفير غذاء لهم، وايضًا اذا كانت هناك مشكلة فى مدرسة أخرى بشأن مرض السمنة يتم توفير أغذية لهم، مستدركا:"مش هقدر أدي لكل الطلاب شكل واحد من التغذية، ولكن نستهدف تحقيق الصحة العامة".



في سياق أخر،تلعب الاختبارات الجينية دورا كبيرا في حماية الانسان من الإصابة بالأمراض الخطيرة ولأن المرأة هى عماد الأسرة وسر صحة الأطفال فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة الاختبارات الجينية المجانية للكشف عن الأمراض الوراثية التى تحملها النساء.

وفي هذا الإطار نكشف لكم أهم الأمراض التى تحملها النساء وتكشفها الاختبارات الجينية قبل ظهور أى أعراض وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ livescience ” .

بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. تعرف على الاختبارات الجينية وكيفية إجرائها



بعد توجيه الرئيس بمبادرة للكشف قبل الحمل والإنجاب.. أهمية الاختبارات الجينية

سرطان الثدي والمبيض



يعد سرطان الثدى وسرطان المبيض من أخطر أنواع السرطان التى تصيب النساء حيث تهدد أنوثتهن وخصوبتهن وقد تحرمهن من القدرة على الإنجاب.



مرض الاضطرابات الهضمية



يعد مرض الاضطرابات الهضمية أحد أنواع أمراض المناعة الذاتية تنتج عن بروتينات تسمى الغلوتين توجد في القمح والشعير والجاودار ، ويهاجم مرض الاضطرابات الهضمية أنسجة الأمعاء الدقيقة ، مما يسبب الإسهال وآلام البطن.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)



هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الذي لا رجعة فيه لدى الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. يتسبب المرض في تدهور الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من العين المسؤولة عن نقل الصور إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية وهو أمر ضروري للقراءة أو القيادة أو التعرف على وجوه الناس.

اضطراب ذو اتجاهين



وفقًا لمايو كلينيك يعرف الاضطراب ثنائي القطب باسم اضطراب الهوس الاكتئابي ، وهو مرض عقلي يتميز بتقلبات مزاجية حادة من اليأس إلى النشوة ،الاضطراب ثنائي القطب له جين وراثي قوي يتسبب في الاصابة به.

يتراوح متوسط ​​فرص إصابة الشخص بالاضطراب ثنائي القطب بنسبة 2 إلى 3 في المائة، ويبدو أن أولئك الذين لديهم طفرة في جين يسمى الدهون ، الموجود على الكروموسوم 4 ، معرضون لخطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب مثل الشخص العادي ، على الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بعد من السبب.

السمنة



لا يعرف العلماء حتى الآن عدد الجينات المتورطة في الإصابة بالسمنة ولكن أظهرت دراسة حديثة أن مستويات جين FTO كانت أعلى في الأنسجة الدهنية وهو مرتبط بشكل حصري تقريبًا بالأنسجة الدهنية بدلاً من كتلة العضلات أو كثافة العظام.

مرض الشلل الرعاش



اضطراب عصبي ناتج عن فقدان خلايا الدماغ المنتجة للدوبامين ، ويتميز مرض باركنسون بالارتعاش في الأطراف والفك والوجه وتصلب في الأطراف والجذع أو تباطؤ الحركة وضعف التوازن والتنسيق، وتؤثر معظم حالات شلل الرعاش على الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومتوسط ​​خطر الإصابة به على مدى العمر ضئيل بنسبة 1 إلى 2 في المائة.

الصدفية

أكثر حالات المناعة الذاتية انتشارًا في الولايات المتحدة وتصيب الصدفية ما يصل إلى 7.5 مليون أمريكي أكثر من 2 في المائة من السكان ، وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية.

تتسبب الصدفية في ظهور آفات حمراء متقشرة يمكن أن تغطي أي جزء من الجسم ، بنسبة تصل إلى 80 في المائة بسبب الجينات ، وتحدث عندما تهاجم الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية الجلد.

وأظهرت الدراسات أن سبعة اختلافات أخرى في الحمض النووي مرتبطة بالمرض، ومع ذلك يبدو أن المحفزات البيئية ضرورية لتطوير مرض الصدفية وظهور الأعراض على المريض.

