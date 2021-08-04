نشرة أخبار العالم: حادث بحري جديد في خليج عمان وأصابع الاتهام تتجه لـ إيران.. إغلاق مبنى البنتاجون إثر حادث إطلاق نار.. سلسلة انفجارات في أفغانستان وهجوم مسلح يستهدف منزل وزير الدفاع بكابول

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رسالة عاجلة من بريطانيا ورومانيا وليبيريا لمجلس الأمن بشأن هجوم ميرسر ستريت

وجهت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن استهداف ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، إنه من المرجح للغاية أن تكون إيران هاجمت الناقلة "ميرسر ستريت" بطائرة مسيرة أو أكثر.

الاتحاد التونسي للشغل يشن هجوما على الإخوان بسبب تحريضهم على العنف

أصدر الاتحاد التونسي للشغل، بيانا شديد اللهجة، أدان فيه لجوء قيادات الإخوان في حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها على العنف.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، اليوم الثلاثاء: “نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 3 أغسطس 2021 بصفة استثنائية برئاسة الأمين العام، نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وأهمّها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات.

بيان عاجل من الداخلية الأفغانية بشأن هجوم مسلحين على منزل وزير الدفاع

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل جميع منفذي الهجوم في العاصمة كابول، وذلك بعد انفجارين وقعا في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن الهجوم الذي شنه مسلحون على مقر إقامة وزير الدفاع في كابول انتهى بعد استمراره لنحو 4 ساعات، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 مسلحين شاركوا في الهجوم وتمت تصفيتهم.

الأمم المتحدة تحذر إثيوبيا.. أبي أحمد يعلق عمل منظمات الإغاثة في تيجراي

قالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذير شديد للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.

ووفقا لوكالة اسوشيتد بريس الأمريكية، هناك محاولات جديدة لإدخال المزيد من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها في تيجراي، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص ظروف المجاعة وتم توجيه الأتهام إلي الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات. وأن الرحلات الجوية من وإلى تيجراي واجهت صعوبات في عمليات البحث والتأخير.

السعودية تكشف عن تطور العلاقات مع قطر بعد اتفاق العلا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات مع قطر جيدة جدا، وتعمل الرياض معها على قضايا عدة.

وحسب شبكة "الشرق" السعودية، أشار بن فرحان إلى أن البلدين تواصلان العمل على تعزيز مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

وزير الخارجية السعودي: سندعم الاتفاق النووي مع إيران بهذا الشرط

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ستدعم الاتفاق النووي مع إيران إذا ضمن عدم حصول طهران على أسلحة نووية أبدا.

وحسب قناة "الشرق" السعودية، أضاف بن فرحان، أن السعودية تناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية، قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية.

قرار جديد من الرئيس التونسي قيس سعيد

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، نجم الدين الأكحل، السفير فوق العادة والمفوض العام لتونس لدى واشنطن.

فيما أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما، في إطار تحركاته في إعادة الإستقرار لتونس والقضاء على الفساد.

حادث غريب في خليج عمان.. فقدان السيطرة على 4 سفن وإيران متهمة بالقرصنة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر أمنية، بأن مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفالت برينسيس" في خليج عُمان.

وقالت مصادر إعلامية بريطانية، إن مجموعة من 8 أو 9 أفراد مسلحين صعدوا على متن السفينة "أسفالت برينسيس" واستولوا عليها.

الرئيس اللبناني: انفجار مرفأ بيروت كان زلزالا غير مسبوق في تاريخنا

حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من انهيار لبنان بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال “عون”، في كلمة له عشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت "أشعر بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم بانفجار بيروت وبغضبهم المشروع وآلامهم"، مضيفًا أن "انفجار مرفأ بيروت كان زلزالًا غير مسبوق في تاريخ لبنان".

عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. عون يتعهد بتحقيق العدالة وتشكيل الحكومة العتيدة

ألقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، كلمة للشعب اللبناني عشية حلول ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس العام الماضي.

وقال عون في كلمة متلفزة: "أشعر بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم بانفجار بيروت وبغضبهم المشروع وآلامهم"، مضيفًا أن "انفجار مرفأ بيروت كان زلزالًا غير مسبوق في تاريخ لبنان".

وأعرب عون عن تأييده للتحقيق النزيه وصولا للمحاكمات العادلة.

أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد إيران لتقديم المساعدة بشأن المشاكل التي تواجه أنظمة الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في أول تعليق لها على حادث تعرض إحدى السفن لعملية خطف محتملة في خليج عمان، إن "التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج تثير الريبة".

البنتاجون يعلن رفع حالة الإغلاق المفروضة بعد حادث إطلاق نار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، رفع حالة الإغلاق بعد فرضها إثر حادث إطلاق نار بالقرب من البنتاجون.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص في إطلاق النار الذي شهدته محطة مترو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وسط تكثيف هجمات طالبان.. انفجار هائل يهز العاصمة الأفغانية كابل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن انفجارا هائلا هز العاصمة الأفغانية كابل، وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان في السماء.

وحسب الوكالة الفرنسية، جاء ذلك في الوقت الذي تم مطالبة سكان مدينة أفغانية محاصرة على إخلائها، وسط استعداد الجيش لشن هجوم كبير على مقاتلي حركة طالبان.

سامح شكري: نستشعر وحدة المصير مع تونس.. وندعم إرادة الشعب الشقيق| فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، إنه وصل إلى تونس محملاً برسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “شكري”، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي "تؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي والإجراءات التي تُتخذ من الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم".

إغلاق مبنى البنتاجون بسبب إطلاق نار .. وأنباء عن وقوع إصابات.. فيديو

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بعد إطلاق نار بالقرب من محطة نقل قريبة من مقر البنتاجون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك إطلاق نار وقع خارج مبنى البنتاجون في منطقة تزدحم بالحافلات.

بيان عاجل من الداخلية الأفغانية بشأن هجوم مسلحين على منزل وزير الدفاع

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل جميع منفذي الهجوم في العاصمة كابول، وذلك بعد انفجارين وقعا في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن الهجوم الذي شنه مسلحون على مقر إقامة وزير الدفاع في كابول انتهى بعد استمراره لنحو 4 ساعات، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.