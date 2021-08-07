الشرنوبي وزوجته يرقصان علي مهرجان لا لا .. فيديو

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” فيديو للفنان محمد الشرنوبى مع زوجته .

وظهر فى الفيديو الفنان محمد الشرنوبي وزوجته يرقصان علي مهرجان لا لا

و تصدر الفنان محمد الشرنوبي مؤشرات البحث على جوجل وذلك بعد طلب متابعه له الزواج منه.



وقال محمد الشرنوبي لصدى البلد "الموضوع كان هزار.. تفاجأت بوجود سؤال بمتابعه لي برغبتها بالزواج مني".

أضاف :"أخذت الموضوع بهزار.. وقمت بالرد عليها حيث وضعت صورتي مع زوجتي راندا رياض وكتبت " لا كفاية عليا".

أغنية ايه اللذاذة دى

أعلن الفنان محمد الشرنوبى عن طرحه أغنية جديدة بعنوان “إيه اللذاذة دى” خلال الأيام القليلة المقبلة.

تواجد كل من الفنان محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان من أجل تسجيل أغاني مسرحيتهما الجديدة التي تحمل إسم “ياما في الجراب يا حاوي” والتي تأتي تحت عروض كايرو شو.