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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى يخطف قلوب متابعيه بصورة.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان احمد فهمى صورة له  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

جمال والله - مشاء الله - المحترم

 

و أكد الفنان أحمد فهمي في تصريح خاص لـ صدى  البلد أنه يجري تحضيرات لمسلسل "السفاح" والذي سيتعاون فيه مع المخرج أحمد علاء.

أضاف أحمد فهمي :" نحن في مرحلة اختيار باقي طاقم العمل حيث نفاضل بين العديد من الأسماء ".


تابع أحمد فهمي :" أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة بـ«سفاح الجيزة".

 

وأكد أحمد فهمي :" المسلسل سيكون من 8 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد ".

انستجرام الفنان احمد فهمى احمد فهمي

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