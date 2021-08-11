نشرة أخبار العالم.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر.. فضيحة جنسية تلاحق الأمير آندرو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي :

اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

الجزائر: التحقيقات أثبتت أن حرائق الغابات ناجمة عن عمل إجرامي

أكدت حكومة الجزائر، أمس الثلاثاء، أن "الأيادي الإجرامية" ليست بعيدة عن الحرائق الغابات وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية.

السعودية.. أحكام بسجن متهمين بالفساد بينهم محافظ وقاض وضابط

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

فضيحة جنسية تطارد الأمير آندرو نجل ملكة بريطانيا

يواجه الأمير البريطاني آندرو أزمة كبرى، بعدما رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضده تتهمه فيها "بالاعتداء الجنسي" عليها في 3 مناسبات مختلفة.

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات الجزائر.

الصين تقضي بسجن رجل أعمال كندي 11 عامًا بتهمة التجسس

قضت محكمة صينية بسجن رجل أعمال كندي 11 عامًا بتهمة التجسس، وذلك بعد أشهر من جلسات استماع مغلقة في قضية أدت إلى تدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

السعودية: أي مساعدة لحكومة لبنان تعتمد على إجرائها إصلاحات جادة

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد تضامنها مع الشعب اللبناني، مشددة على أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية في لبنان تعتمد على "قيامها بإصلاحات جادة وملموسة".

طالبان تعزز سيطرتها في شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية أفغانية يسيطر عليها مقاتلو الحركة المتطرفة في أقل من أسبوع.

إثيوبيا.. آبي أحمد يحرض على الحرب الأهلية

بعد أسابيع على وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين إلى الالتحاق بالجيش لمواجهة مسلحي جبهة تحرير تيجراي، وسط مخاوف وتحذيرات من تحول الصراع الدموي في إثيوبيا إلى حرب أهلية شاملة.

روسيا: يجب التصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أهمية أن يكون حلفاء وشركاء روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على استعداد للتصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان.