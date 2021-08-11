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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. 6 مكاتب صحة بكفر الشيخ تستقبل المسافرين للخارج لتلقي لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن بدء استقبال 6 مواقع الراغبين في السفر، لتلقي لقاح كورونا المستجد، غداً الخميس، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هاله زايد، وزيرة الصحة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأطقم الطبية برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل، وزارة الصحة بكفر الشيخ.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 6 مكاتب صحة ستستقبل الراغبين في السفر تلقي اللقاح، وهي مكتب سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك 10 أماكن ثابتة يتوافد عليها أهالي المحافظة لتلقي اللقاح، بكل مركز من المراكز مستشفى تستقبل المواطنين، وهي مركز طبي كفر الشيخ، مركز طبي الحامول، مركز طبي بيلا، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، مستشفى الرياض المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى فوه المركزي.


وقال محافظ كفر الشيخ، : هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهاً الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.


وأكدت سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن  ذلك يأتي حلا لمشكلة  العاملين بالخارج لتوفير اللقاح المعتمد للسفر "لقاح جونسون" للتطعيم ضد الكورونا والخاص بالمواطنين الراغبين في السفر، وسوف تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح بإمكاني الصحة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

لقاح كورونا كورونا وزارة الصحة وزيرة الصحة كفر الشيخ

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