أهل الكرم.. شاهد أول تعليق من تامر حسني بعد إحياء حفلته بجدة

عبر الفنان تامر حسني عن فرحته بعد إحياء حفلة غنائية بجدة .

و كتب تامر حسني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : كان حفل أكثر من رائع مع أهل جده الكرام .

احيي الفنان تامر حسنى حفل غنائى، امس الجمعة 13 أغسطس ، ضمن حفلات "صيف جدة"، والمقامة داخل المملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأصبح تامر حسني، مطرب دائما فى حفلات السعودية وتحديدا صيف جدة حيث احتل هناك مكانة كبيرة سواء كمطرب أو كممثل، إذ حقق فيلمه الأخير “مش انا” إيرادات عالية في دور العرض بالسعودية



يذكران شهدت أولى حفلات تامر حسنى فى السعودية والتى اقيمت فى عام 2018 داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتى شهدت حضور كثيف من جانب الجمهور وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بجوار البحر فى الهواء الطلق، والذي يستوعب 2000 من الجماهير.

افتتح تامر حسني حفله بأغنية "عنيا بتحبك"، والتي أهداها للجمهور، وبعد الانتهاء من أدائه لها، أكد لهم أنه يحبهم، وأنه يشعر بأنه يغني للمرة الأولى، لتعلو هتافات الجمهور، وبعد انتهاء الحفل، وجه تامر حسني رسالة إلى السعوديين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وهو "مليون شكر للشعب السعودي العظيم".

وكانت وتقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية من 300 ريال مرورا بـ500، و800، و1000، و1200، وصولا إلى فئة 1500 ريال.