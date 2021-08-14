فازوا بجائزة الأبنودي وإنتاجهم يعبر عن قضايا المجتمع.. تفاصيل جاوي باند

لاقت فكرة مشاركة باند عربي مصري في سلسلة أفلام مارفيل، دهشة الجمهور بعد أن شاركوا بتراك “عطشان يا زينة” في فيلم “black widow” و فازوا بجائزة عبد الرحمن الابنودي بعد مشاركتهم بديوان شعر في معرض الكتاب.

ويقول جاوي باند ان المشاكل التي تقابلهم هي اختلاف وجهات نظرهم فى التراكات التى ينتجوها فكثير من التراكات لم تظهر للنور بسبب اختلافاتهم بالإضافة إلى مشاكل الإنتاج فهم من يتكفلون بالدفع لإنتاج فيديوهاتهم و تسجيل تراكاتهم.

ويوضح ان تراكاتهم تعبر عن مشاكل و قضايا الحياة التي يواجهوها يوميا و يظهروا الجميل في المشاكل فكل المآسي و قضايا الحياة تحمل جانبا إيجابيا جميلا وهم يحاولون ا إظهار ذلك الجانب بجانب القضية الأساسية.

و يتابع جاوي انهم قاموا بانتاج ديوان شعر في معرض الكتاب باسم " جاوي" ولاقى إشادة وإعجاب الجمهور وقاموا بالفوز بجائزة عبدالرحمن الابنودي علي الديوان.

ويوضح انهم ينتجون قليل بسبب الوقت الطويل لاظهار منتج يعجب الجمهور ولا يندم عليه في المستقبل او يرى ان المنتج كان يحتاج الى إضافات معينة.

بالإضافة إلى أنهم يهمهم الطابع الخاص لهم عند سماعهم يعرفهم الجمهور من لمساتهم الخاصة ولا يبحثون عن الشهرة الوقتية او الإنتاج الكثير لمواكبة الأذواق.